Италия не приостановит действие Шенгена из-за коронавируса

Рим, 23 февраля. Премьер-министр Италии Джузеппе Конти заявил, что власти страны не видят оснований для приостановки действия Шенгенского соглашения из-за вспышки коронавируса.

Конти отметил, что Италия готова предпринять все необходимые меры для сохранения здоровья своих граждан и предотвращения дальнейшего распространения коронавируса нового типа.

«Любая мера, которую мы примем, будет следовать линии максимальной предосторожности. По мере развития ситуации мы будем оценивать каждый конкретный случай. В настоящий момент мы не готовим приостановки Шенгенского соглашения, потому что не считаем это необходимым», — сказал он.

Премьер Италии подчеркнул, что власти страны готовы пойти «на любые меры» в случае появления новых условий.

Вспышка коронавируса в Италии была выявлена в минувшую пятницу на северы страны, на сегодняшний день известно о 79 заразившихся. Первые случаи заражения были зафиксированы в конце января, когда коронавирус нового типа выявили у двух пожилых китайских туристов. В данный момент они продолжают находиться в отделении интенсивной терапии одной из итальянских больниц, врачи отмечают определенное улучшение их состояния.

Первым итальянцем, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, стал мужчина, прибывший из китайского города Ухань. Спустя две недели специалисты сообщили, что следов коронавируса в его организме не обнаружено.

О случаях пневмонии, вызванных неизвестным ранее типом коронавируса, власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в декабре прошлого года. Впервые заболевание было выявлено у жителей города Ухань. Позднее ВОЗ придала случившемуся статус чрезвычайной ситуации международного характера.

На сегодняшний день известно более чем о 78,5 тысячи случаев заражения по всему миру, от вызванных коронавирусом осложнений умерли 2459 человека. 22 634 пациента, ранее госпитализированные с коронавирусом, признаны выздоровевшими.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что эксперты ВОЗ обеспокоены случаями заражения коронавирусом, когда инфицированные не контактировали с заболевшими.