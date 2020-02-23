Власти Италии сообщили о 79 случаях заражения коронавирусом в стране

Рим, 23 февраля. В Италии число граждан, заразившихся новыми типом коронавируса COVID-19 выросло до 79. Об этом на пресс-конференции по итогам экстренного заседания совета министров заявил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

На данный момент случаи заражения выявлены в пяти регионах страны. Два человека из числа заболевших скончались. Один был выписан из больницы после выздоровления. Отмечается, что с симптомами коронавируса госпитализирован 51 человек. 18 граждан помещены в отделение интенсивное терапии, 11 лечатся дома.

«В Ломбардии у нас наибольшее число зараженных – 54 человек, 17 в Венето, два в Эмилии-Романье, два в Лацио, это пара китайских туристов, и один в Пьемонте», — цитирует РИА Новости Анджело Боррелли.

Напомним, еще в субботу власти Италии сообщали о 50 зараженных. 22 февраля в больницу также были доставлены восемь выходцев из Китая, которые постоянно проживают в Италии. В местном медучреждении они сдают тест на коронавирус.

В конце декабря власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Причиной возникновения заболевания стал новый тип коронавируса. Вскоре случаи заражения были выявлены за пределами КНР. По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день новым коронавирусом COVID-19 вне Китая заражены 1400 человек. По всему миру в результате заболевания скончались более 2 тысяч человек, излечиться смогли более 21 тысячи пациентов, сообщает «Газета.ru».