«Маленькая потерянная девочка» Дрю Бэрримор отметила 45-летие

Москва, 23 февраля. Американская актриса Дрю Бэрримор, впервые появившаяся на экранах в 11-месячном возрасте, отметила свое 45-летие.

Бэрримор родилась 22 февраля 1975 года в актерской семье, где мама и папа, а также бабушка с дедушкой были известными голливудскими киноактерами. Свою первую роль она исполнила, когда ей не исполнилось и года, появившись в рекламе корма для собак. Уже в пять лет Бэрримор снялась в фильме «Другие ипостаси», а через год сыграла Герти в картине Стивена Спилберга «Инопланетянин», после чего получила широкую известность.

В 10-летнем возрасте Бэрримор была номинирована на «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Непримиримые противоречия» Чарьза Шайера, где сыграла девочку, подающую в суд на собирающихся развестись родителей.

Рано обрушившаяся на актрису слава сыграла с ней злую шутку. С малых лет Бэрримор начала злоупотреблять алкоголем и наркотиками и уже в 13 лет впервые попала в реабилитационный центр. Ночная жизнь и постоянные скандалы вокруг «звезды» стали популярной темой в СМИ.

После трудного детства, которое привело Бэрримор в психиатрическую клинику, она написала автобиографию «Маленькая потерянная девочка» и с 1990 года больше не возвращалась к прежнему образу жизни.

Как пишет «Газета.ру», несмотря на жизненные трудности, Бэрримор осталась востребованной как актриса. В последующие годы она снялась в таких фильмах как «Крик», «Ангелы Чарли», «Донни Дарко» и даже попробовала себя в роли режиссера. С 2017 года актриса исполняет главную роль в сериале «Диета из Санта-Клариты».

Личная жизнь Бэрримор также неоднократно делала ее героиней скандальных публикаций. После серии неудачных браков, некоторые из которых продлились меньше года, она объявила себя бисексуалкой.

Актриса воспитывает двух дочерей от сына бывшего директора Chanel Ари Копельмана Уилла.