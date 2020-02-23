Убийство бывшего руководителя телеканала в доме экс-министра расследуют на Украине

Киев, 23 февраля. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства бывшего руководителя телеканала «Интер» Сергея Старицкого, который погиб в доме экс-министра иностранных дел страны Леонида Кожары.

Инцидент произошел в селе Чайки Киевской области. По версии следствия, в доме Кожары находились три человека — бывший министр с супругой, а также Старицкий. Хозяева дома рассказали правоохранителям, что их гость свел счеты с жизнью.

Предварительной версией гибели Старицкого был суицид, но правоохранители получили данные, согласно которым бывший руководитель «Интера» не мог покончить с собой. Поэтому Национальная полиция Украины переквалифицировала уголовное производство с самоубийства на умышленное убийство.

Погибший предприниматель с 2006 года был председателем правления украинского телеканала «Интер», после этого он работал в сфере международных и коммерческих связей, в том числе возглавлял департамент международных связей Украинской государственной телерадиокомпании. В последнее время Старицкий работал на посту генерального директора коммуникационного холдинга Atlantic Group, одним из соучредителей которого выступил еще в 1992 году. Компания Atlantic Group занимается рекламной деятельностью в медиасфере.

Леонид Кожара — украинский политик, член Партии регионов. Несколько раз избирался депутатом Верховной рады, работал в администрации бывшего президента Украины Леонида Кучмы, с 2012 года возглавлял МИД страны. Как пишет «Газета.ру», Кожара был отстранен от должности министра иностранных дел в 2014 году.