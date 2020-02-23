Дочь Заворотнюк помолилась за здоровье мамы в Сикстинской капелле

Ватикан, 23 февраля. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна помолилась за здоровье матери в Сикстинской капелле в Ватикане. Девушка рассказала об этом в социальной сети Instagram.

Кроме того, Анна опубликовала живописные виды Флоренции. Пользователи Сети предположили, что состояние здоровья Анастасии Заворотнюк улучшилось, раз дочь смогла позволить себе путешествие по Италии.

Несколько ранее девушка поделилась снимками со своего отдыха в Риме.

Осенью 2019 года в СМИ появились тревожные сообщения о состоянии здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Зрителям она известна по своей работе в сериале «Моя прекрасная няня». Сообщалось, что у артистки диагностирован рак головного мозга.

«Газета.ru» писала, что Заворотнюк находится в состоянии искусственной комы в одной из клиник российской столицы. Директор артистки долгое время отрицал серьезные проблемы со здоровьем у Анастасии. Он утверждал, что отсутствие «прекрасной няни» связано с необходимостью оформления документов для выезда в Соединенные Штаты.

Ранее модель Playboy Кира Шайн дала Заворотнюк несколько советов по борьбе с недугом.

«Если не будет внутреннего настроя, ни один врач не поможет. Всегда надо верить в себя и в чудо. Мысли материальны», — рекомендует девушка.

В январе 2020 года от имени Анастасии Заворотнюк в социальных сетях было опубликовано поздравление.