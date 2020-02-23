Monavista Daily напомнил о «звездах», которых сгубила зависимость

Москва, 23 февраля. Информационный портал Monavista Daily напомнил о «звездах» музыки и кино, павших жертвами собственных зависимостей.

Первым в списке, составленном журналистами портала, оказался актер Хит Леджер, завоевавший всемирную славу уже в 25-летнем возрасте. Самой запоминающейся его работой стала роль суперзлодея Джокера в боевике Кристофера Нолана «Темный рыцарь». В процессе съемок картины Леджер начал принимать снотворное из-за сильного нервного расстройства. В течение нескольких лет актер не мог обойтись без препаратов, благодаря которым ему удавалось нормально спать и продолжать работать. Печальным итогом стала передозировка снотворным, от которой Леджер скончался на 29-м году жизни.

«Оскароносец» Филип Сеймур Хоффман за свою карьеру успел поработать с лучшими режиссерами Голливуда. Он сыграл роли в таких фильмах как «Большой Лебовски» братьев Коэнов, «Талантливый мистер Рипли» Энтони Мингеллы, «Голодные игры» Френсис Лоуренс и многих других. Коллеги отмечали исключительные человеческие качества Хоффмана, который никогда не страдал «звездной болезнью» и не любил рассказывать о своей личной жизни. Однако с юных лет актер страдал наркотической зависимостью, что и привело к его смерти в результате передозировки сильнодействующими препаратами в 2014 году. На тот момент Хоффману было 46 лет.

Еще одна «звезда», чью карьеру, а затем и жизнь сгубили наркотики — певица Уитни Хьюстон, завоевавшая благодаря своему исключительному таланту множество престижных наград. В 2012 году накануне церемонии вручения премии «Грэмми» ее нашли мертвой в номере отеля. Певица захлебнулась в ванной после сердечного приступа, вызванного передозировкой.

Британская певица Эми Уайнхаус вполне могла завоевать не меньше наград, чем Уитни Хьюстон, но не дожила и до 30 лет. Исполнительница не скрывала, что злоупотребляет спиртным и запрещенными веществами, она не раз проходила реабилитацию в специализированных клиниках, но врачи так и не смогли ей помочь. Начав очередной концертный тур, Уайнхаус вышла на сцену в нетрезвом виде, после чего поклонники освистали ее. Через несколько дней певица умерла от сердечного приступа, наступившего в результате передозировки.

Ранее «Газета.ру» рассказа о голливудских актерах, сгубивших свою карьеру из-за проблем с алкоголем и наркотиками.