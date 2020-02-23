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В «Двуглавом орле» рассказали о том, зачем бог и нравственность нужны в Конституции РФ

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В «Двуглавом орле» рассказали о том, зачем Бог и нравственность нужны в Конституции РФ

Москва, 23 февраля. Свой пакет поправок в Конституцию РФ предлагает общество развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел». Предложения озвучил в ходе III Всероссийского собрания этой организации ее председатель, также являющий заместителем председателя Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев. Мероприятие, прошедшее в подмосковном отеле «Царьград», посетил корреспондент Федерального агентства новостей.

По мнению докладчика, объявленное 15 января 2020 года президентом России внесение поправок в Конституцию является радикальным событием, означающим восстановление нашего суверенитета, начало чему было положено в момент произнесения российским лидером знаменитой мюнхенской речи.

«И теперь мы наконец-то можем изменить свою конституцию, принятую в колониальном 1993 году» — заявил Малофеев.

В своем выступлении Малофеев выразил убежденность в том, что суть поправок состоит в закреплении традиционных нравственных ценностей в Основном законе нашей страны. В начале своей речи он отметил, что за обсуждением сиюминутных вопросов мы часто забываем, что конституция — это закон прямого действия, и то, что там написано, касается каждого из нас.

Председатель общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» Константин Малофеев

«Это является совершеннейшим консенсусом. 90% населения страны согласны с этими поправками и я не думаю, что с ними будут проблемы, — уверен Малофеев. — У нас нигде не разъясняется, что такое нравственность и из-за этого в обществе возникают голоса о том, что нравственность у каждого своя — «у меня вот такая мораль, а у него — сякая, и поэтому вы не можете нас ограничивать!» Когда мы говорим о традиционной нравственности, мы говорим о традиционной для нас, для народов России, в большинстве своем — православных и мусульман. Это очень важно! Одна эта строчка решает все наши вопросы — по борьбе с ювенальной юстицией, по недопущению пропаганды различных развратов. Потому что тогда не надо объяснять, почему то или иное явление хорошо или плохо! Это противоречит традиционной нравственности — значит, это не может быть законно».

Но самой главной поправкой, без которой все остальные теряют свою значимость и смысле, по его мнению, является внесение в Конституцию РФ упоминания бог.

«Хватит бояться. Пришло время открыто заявить о том, что в стране есть русское православное большинство» — заявил он.

В «Двуглавом орле» рассказали о том, зачем Бог и нравственность нужны в Конституции РФ

При этом меньше всего опасений в плане внесения в конечный вариант, который будет в конце апреля вынесен на голосование, вызывает у докладчика пункт о браке как о союзе мужчины и женщины, поскольку его поддержал президент России.

«Мы — люди традиционных взглядов, представители большинства. Призываю региональные отделения поддержать голосование по внесению изменений в основной закон России» — подытожил Малофеев.

В свою очередь, заместитель председателя, исполнительный директор общества «Двуглавый орел», генерал-лейтенант СВР Леонид Решетников подробно рассказал о развитии региональных отделений данной организаций и призвал создавать аналогичный структуры за рубежом, пусть пока и без официальной регистрации.

Исполнительный директор общества «Двуглавый орел» Леонид Решетников

Далее слово было представлено представителю Русской Православной Церкви, митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу, который, начиная свое выступление, назвал «Двуглавый орел» массовой и идеологически правильной организацией.

«Мы попытались поднять идеи, которые мы потеряли в советское время, — отметил он. — Сейчас настало время, когда появляется огромное количество мирян, и, я надеюсь, их будет становить все больше и больше, которые действительно правильно понимают задачу — какой мы хотим видеть нашу великую, славную, прекрасную Россию».

Митрополит также обратил внимание собравшихся на то, что в зале находится очень много казаков. «А, значит, здесь собралась совершенно нормальная, патриотичная организация! Потому что она не такова, казаков туда не пригласят. Я занимаюсь казачеством 10 лет и глубоко уважаю тех людей, которые одели форму. И все они говорят, независимо от того, реестровые они или общественные, кубанские или терские — «мы, православные люди. Казак без веры — не казак!» Они уже форму одели и тем самым заявили, что будут подниматься до того уровня, которого достигли их деды и прадеды. Ведь казак, принося присягу или получая награду произносит — «служу вере православной, отечеству и казачеству» — подчеркнул он.

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл

«Любо! Любо!» — раздалось из зала.

 Представитель РПЦ МП уверен, что с помощью божьей все можно изменить.

«И сделать такую Россию, которую мы хотим для наших детей и внуков. Бог все может сделать! Бог может сделать нашу страну вновь великой и воссоздать все, что мы потеряли. Если мы будем к этому готовы, будем его просить и будем трудиться. Божьей помощи руководителям «Двуглавого орла» — сказал он в завершение своей речи.

Затем к трибуне вышел заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, заместитель председателя общества «Двуглавый орел» Виктор Водолацкий.

Заместитель председателя общества «Двуглавый орел» Виктор Водолацкий

Он уверен, что удалось создать не только живую, но и динамично развивающуюся организацию, которая сегодня отвечает запросам нашего общества, постепенно занимая пустые места, белые пятна и выкорчевывает сорняк неверия, бесчестия, из нашего общества.

«Все то, что сегодня находится в открытом доступе — в социальных сетях, в СМИ, где пропагандируется насилие, бездуховность, безнравственность — вот эту грязную жижу, эту грязную воду, эту муть наше историческое общество «Двуглавый орел» вымывает, вычищает» — рассказал Водолацкий.

Также он призвал собравшихся проголосовать 22 апреля за поправки в Конституцию РФ и максимально привлечь к голосованию других людей.

В «Двуглавом орле» рассказали о том, зачем Бог и нравственность нужны в Конституции РФ

«Запад сейчас активно вбрасывает негативную информацию, чтобы максимально расшатать все те идеи, все те предложения, которые сегодня отрабатывает рабочая группа» — напомнил депутат.

После этого открытая часть мероприятия завершилась. Журналисты смогли пообщаться в рамках пресс-подхода с Константином Малофеевым, после чего их попросили покинуть зал, в котором проходило собрание.

Председатель общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» Константин Малофеев

Как сообщил собкор ФАН, кроме вышеупомянутых докладчиков, в президиуме также находились председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, князь Александр Трубецкой и муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

По словам организаторов собрания, в нем приняли участием 200 делегатов из 73 региональных и 16 местных отделений общества, депутаты Госдумы РФ, сенаторы, заметные общественные и политические деятели, а также ученые и писатели.

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