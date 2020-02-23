В «Двуглавом орле» рассказали о том, зачем бог и нравственность нужны в Конституции РФ

Москва, 23 февраля. Свой пакет поправок в Конституцию РФ предлагает общество развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел». Предложения озвучил в ходе III Всероссийского собрания этой организации ее председатель, также являющий заместителем председателя Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев. Мероприятие, прошедшее в подмосковном отеле «Царьград», посетил корреспондент Федерального агентства новостей.

По мнению докладчика, объявленное 15 января 2020 года президентом России внесение поправок в Конституцию является радикальным событием, означающим восстановление нашего суверенитета, начало чему было положено в момент произнесения российским лидером знаменитой мюнхенской речи.

«И теперь мы наконец-то можем изменить свою конституцию, принятую в колониальном 1993 году» — заявил Малофеев.

В своем выступлении Малофеев выразил убежденность в том, что суть поправок состоит в закреплении традиционных нравственных ценностей в Основном законе нашей страны. В начале своей речи он отметил, что за обсуждением сиюминутных вопросов мы часто забываем, что конституция — это закон прямого действия, и то, что там написано, касается каждого из нас.

«Это является совершеннейшим консенсусом. 90% населения страны согласны с этими поправками и я не думаю, что с ними будут проблемы, — уверен Малофеев. — У нас нигде не разъясняется, что такое нравственность и из-за этого в обществе возникают голоса о том, что нравственность у каждого своя — «у меня вот такая мораль, а у него — сякая, и поэтому вы не можете нас ограничивать!» Когда мы говорим о традиционной нравственности, мы говорим о традиционной для нас, для народов России, в большинстве своем — православных и мусульман. Это очень важно! Одна эта строчка решает все наши вопросы — по борьбе с ювенальной юстицией, по недопущению пропаганды различных развратов. Потому что тогда не надо объяснять, почему то или иное явление хорошо или плохо! Это противоречит традиционной нравственности — значит, это не может быть законно».

Но самой главной поправкой, без которой все остальные теряют свою значимость и смысле, по его мнению, является внесение в Конституцию РФ упоминания бог.

«Хватит бояться. Пришло время открыто заявить о том, что в стране есть русское православное большинство» — заявил он.

При этом меньше всего опасений в плане внесения в конечный вариант, который будет в конце апреля вынесен на голосование, вызывает у докладчика пункт о браке как о союзе мужчины и женщины, поскольку его поддержал президент России.

«Мы — люди традиционных взглядов, представители большинства. Призываю региональные отделения поддержать голосование по внесению изменений в основной закон России» — подытожил Малофеев.

В свою очередь, заместитель председателя, исполнительный директор общества «Двуглавый орел», генерал-лейтенант СВР Леонид Решетников подробно рассказал о развитии региональных отделений данной организаций и призвал создавать аналогичный структуры за рубежом, пусть пока и без официальной регистрации.

Далее слово было представлено представителю Русской Православной Церкви, митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу, который, начиная свое выступление, назвал «Двуглавый орел» массовой и идеологически правильной организацией.

«Мы попытались поднять идеи, которые мы потеряли в советское время, — отметил он. — Сейчас настало время, когда появляется огромное количество мирян, и, я надеюсь, их будет становить все больше и больше, которые действительно правильно понимают задачу — какой мы хотим видеть нашу великую, славную, прекрасную Россию».

Митрополит также обратил внимание собравшихся на то, что в зале находится очень много казаков. «А, значит, здесь собралась совершенно нормальная, патриотичная организация! Потому что она не такова, казаков туда не пригласят. Я занимаюсь казачеством 10 лет и глубоко уважаю тех людей, которые одели форму. И все они говорят, независимо от того, реестровые они или общественные, кубанские или терские — «мы, православные люди. Казак без веры — не казак!» Они уже форму одели и тем самым заявили, что будут подниматься до того уровня, которого достигли их деды и прадеды. Ведь казак, принося присягу или получая награду произносит — «служу вере православной, отечеству и казачеству» — подчеркнул он.

«Любо! Любо!» — раздалось из зала.

Представитель РПЦ МП уверен, что с помощью божьей все можно изменить.

«И сделать такую Россию, которую мы хотим для наших детей и внуков. Бог все может сделать! Бог может сделать нашу страну вновь великой и воссоздать все, что мы потеряли. Если мы будем к этому готовы, будем его просить и будем трудиться. Божьей помощи руководителям «Двуглавого орла» — сказал он в завершение своей речи.

Затем к трибуне вышел заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, заместитель председателя общества «Двуглавый орел» Виктор Водолацкий.

Он уверен, что удалось создать не только живую, но и динамично развивающуюся организацию, которая сегодня отвечает запросам нашего общества, постепенно занимая пустые места, белые пятна и выкорчевывает сорняк неверия, бесчестия, из нашего общества.

«Все то, что сегодня находится в открытом доступе — в социальных сетях, в СМИ, где пропагандируется насилие, бездуховность, безнравственность — вот эту грязную жижу, эту грязную воду, эту муть наше историческое общество «Двуглавый орел» вымывает, вычищает» — рассказал Водолацкий.

Также он призвал собравшихся проголосовать 22 апреля за поправки в Конституцию РФ и максимально привлечь к голосованию других людей.

«Запад сейчас активно вбрасывает негативную информацию, чтобы максимально расшатать все те идеи, все те предложения, которые сегодня отрабатывает рабочая группа» — напомнил депутат.

После этого открытая часть мероприятия завершилась. Журналисты смогли пообщаться в рамках пресс-подхода с Константином Малофеевым, после чего их попросили покинуть зал, в котором проходило собрание.

Как сообщил собкор ФАН, кроме вышеупомянутых докладчиков, в президиуме также находились председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, князь Александр Трубецкой и муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

По словам организаторов собрания, в нем приняли участием 200 делегатов из 73 региональных и 16 местных отделений общества, депутаты Госдумы РФ, сенаторы, заметные общественные и политические деятели, а также ученые и писатели.