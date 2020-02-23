Матвиенко предложил отправить на «Евровидение» группу «Фабрика»

Москва, 23 февраля. На международном конкурсе эстрадной песни Евровидение-2020 должна выступать группа «Фабрика» с композицией «Мама молодая». Такое мнение высказал продюсер Игорь Матвиенко.

С соответствующим предложением Матвиенко обратился к организаторам. По его словам, песня «Фабрики» должна подойти для одного из самых знаменитых конкурсов Европы. Продюсер считает, что Россия должна отправить девушек, которые споют о нормальных человеческих ценностях.

«Я считаю, что в этом году на Евровидение должна поехать группа «Фабрика» с песней «Мама молодая». Причем у нас есть клип, где девушки беременные. Просто на конкурсе с девизом «откройся уже» это, наверное, как «каминг-аут уже», я считаю, что Россия обязана выпустить девушек и спеть о нормальных человеческих ценностях», – цитирует Игоря Матвиенко телеканал РЕН ТВ.

Ранее известная российская певица Диана Гурцкая в общении с корреспондентом Федерального агентства новостей высказала мнение, что Россию на Евровидении должен представлять Александр Панайотов.

Напомним, в этом году конкурс Евровидение-2020 пройдет в Нидерландах с 12 по 16 мая. Уже известны первые коллективы, которые станут участниками выступлений. Так, от Украины поедет фольктроник-группа Go-A. Коллектив победил в финальном шоу, став фаворитом, и у жюри, и у зрителей, пишет «Газета.ru».