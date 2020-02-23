Овечкин забросил 700 шайбу в НХЛ и вошел в топ-8 бомбардиров в истории лиги

Вашингтон, 23 февраля. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 700 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он стал восьмым хоккеистом в истории, которому покорилась эта вершина.

Впереди Овечкина лишь Уэйн Гретцки (894 шайбы), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

Юбилейный результативный бросок Овечкина пришелся на гостевой матч против «Нью-Джерси». Шайба россиянина не спасла его команду от поражения. Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Ранее экс-игрок питерского СКА Артемий Панарин, ныне защищающий цвета «Рейнджерс», повторил достижение Овечкина. Он набрал 400 очков за первые пять сезонов в НХЛ. Об этом писала «Газета.ru».

Издание напоминает, что за всю историю лиги лишь пять игроков могут похвастать таким результатом. Также в НХЛ рассказали о том, почему был засчитан спорный буллит в исполнении Панарина.

«После видеопросмотра было установлено: Панарин сохранял шайбу в постоянном движении к воротам, следовательно, гол засчитан согласно правилам», — отметили в НХЛ.

Несмотря на официальный комментарий, часть фанатов по-прежнему убеждена, что взятие ворот было зафиксировано ошибочно. Об этом свидетельствуют многочисленные комментарии в социальных сетях. Исполняя буллит, Артемий выполнил большое количество обманных маневров. Согласно регламенту, во время этого элемента хоккеист не имеет право останавливаться и должен двигаться только вперед. После нескольких просмотров повтора судьи решили засчитать гол.