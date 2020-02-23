Юная дочь Климовой блеснула на балу со своим бойфрендом

Москва, 23 февраля. 17-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета блеснула на Ломоносовском балу в роскошном вечернем платье со своим бойфрендом.

Елизавета Климова в этом году заканчивает Ломоносовскую школу. Одной из традиций учебного заведения является Ломоносовский бал, на котором собираются ученики, их родители и педагоги. 17-летняя выпускница блеснула на балу в компании бойфренда, облаченная в пышное вечернее платье «в пол». Фотографией дочери и ее спутника актриса поделилась в своем Instagram.

«Ломоносовский бал! Прекрасная традиция! Волшебный миг между прошлым и будущим. Остановись, мгновенье», — написала Климова.

Подписчики актрисы выразили свое восхищение образом Елизаветы, не обделив комплиментами и ее маму.

«Катюша, каждый раз любуюсь Вашей семьей! Какая же Вы умница и красавица, и какие у Вас замечательные детки!», — отметила tatiana_salauyova.

«Екатерина, у вас красивейшая дочь, очень похожа на вас», — прокомментировала фото glorykulikova.

«На фото дочь? Я думала это Вы», — призналась tatyanakorwunova.

В одном из интервью мать выпускницы рассказала, что не оказывает давления на свою дочь в выборе профессии. Елизавета не пошла по стопам родительницы и отказалась поступать в театральный вуз. Девушка планирует заниматься журналистикой и овладеть специальностью в МГУ.

Отметим, у 42-летней Климовой четверо детей. Помимо 17-летней Елизаветы актриса воспитывает 13-летнего Матвея и 11-летнего Корнея, а в последнем браке женщины с Гелой Месхи родилась девочка Белла, которой 4,5 года.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Климова развелась с Месхи из-за «актерского перфекционизма».