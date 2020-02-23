Расчеты РВСН встретили День защитника Отечества на боевых постах

Москва, 23 февраля. Расчеты Ракетных войск стратегического назначения встретили на боевых постах День защитника Отечества.

Как передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, в День защитника Отечества боевое дежурство несут 500 расчетов РВСН, отвечающих за готовность Ракетных войск к выполнению задач по обороне страны.

«Военнослужащие несут дежурство в постоянной готовности к выполнению боевых задач. Ежесуточно в составе дежурных сил находятся около шести тысяч человек. В таком составе дежурные силы способны непрерывно контролировать состояние оружия, поддерживать его в готовности», — говорится в сообщении.

Расчеты заступили на боевое дежурство после традиционного развода дежурных сил с исполнением государственного гимна России. Командиры поздравили своих подчиненных по громкоговорящей связи.

Напомним, в состав РВСН входят 12 ракетных дивизий, оснащенных комплексами, несущими ядерные заряды. Как отметили в Минобороны РФ, 23 февраля праздничные мероприятия проходят во всех местах дислокации Ракетных войск стратегического назначения.