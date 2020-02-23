Индийские геологи опровергли заявления об обнаружении 3 тысяч тонн золота

Нью-Дели, 23 февраля. В Индии местная геологическая служба опровергла сообщения СМИ о том, что в штате Уттар-Прадеш найдено месторождение, в котором может быть более 3 тысяч тонн золота.

Ранее местные издания писали, что залежи драгоценного металла могут увеличить запасы страны в несколько раз. Стоимость якобы найденного золота оценивалась примерно в 12 трлн рупий ($167 млн). Однако геологи опровергли данные сообщения и отметили, что в штате Утта-Прадеш можно найти не более 160 килограмм золота, сообщает РИА Новости.

На данный момент первое место по объему запасов драгоценного металла занимает США, владеющая 8 133 тоннами золота. Второе место принадлежит Германии, которая имеет в распоряжении 3 366 тонн. В настоящее время Индия располагает 626 тоннами золота.

Напомним, в настоящее время золотые запасы России составляют 2 270 тонн – пятое место в мире. За прошлый год доля золота в резервах нашей страны выросла с 18,5% до 19,9%. Как пишет «Газета.ru», таким образом правительство пытается не только обезопасить страну от санкций, но и увеличить бюджет, поскольку цены на золото будут расти и дальше, объясняют эксперты.