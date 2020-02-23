Захарова назвала намеренным вбросом подозрения США в адрес РФ по коронавирусу

Москва, 23 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала намеренным вбросом информацию о подозрениях США в адрес России по коронавирусу нового типа.

Ранее France Presse со ссылкой на источники в американском внешнеполитическом ведомстве сообщило, что Госдеп США располагает информацией о множестве аккаунтов в соцсетях, якобы связанных с Россией и ведущих спланированную кампанию по дезинформации о коронавирусе. Агентство указало, что эта кампания направлена на продвижение «теорий» о том, что за распространением нового коронавируса стоят Соединенные Штаты и преследует цель навредить имиджу Вашингтона.

РИА Новости обратилось к Захаровой с просьбой прокомментировать ситуацию

«Намеренный вброс», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Информация о вспышке пневмонии, вызванной неизвестным ранее типом коронавируса, появилась в декабре прошлого года. Первые случаи заболевания были выявлены в китайском городе Ухань.

Позже Всемирная организация здравоохранения придала случившемуся статус чрезвычайной ситуации международного характера. На сегодняшний день по всему миру выявлено около 78 тысяч случаев заражения коронавирусом, от осложнений скончались 2363 человека. Выздоровели более 21 тысячи человек, у которых ранее был выявлен новый коронавирус.