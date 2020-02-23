Восемь россиян вернулись с борта лайнера Diamond Princess

Москва, 23 февраля. Восемь граждан РФ эвакуированы с борта круизного лайнера Diamond Princess, закрытого на карантин из-за коронавируса, и доставлены на родину. В течение следующих двух недель они будут находиться под наблюдением врачей в Казани.

Эвакуация россиян была проведена по решению оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Об этом сообщает секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.

«В РФ возвратились восемь россиян, из которых у троих, в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус, остальные российские граждане отказались от перелета», – сообщает Татьяна Голикова.

При этом уточняется, что у россиян, переболевших ранее коронавирусом, симптомов нет, заболевание протекает в легкой форме, а их здоровью ничего не угрожает. Эвакуация проводилась авиацией МЧС при содействии МИД РФ, диппредставительства РФ в Японии, Роспотребнадзора и российских врачей, сообщает РИА Новости.

Напомним, круизный лайнер Diamond Princess попал в карантин 5 февраля, поскольку у одного из его пассажиров из Гонконга был выявлен коронавирус. Всего на борту находились около 3,7 тысячи человек. За две недели коронавирус обнаружили у более 600 пассажиров.

Вскоре новый тип коронавируса был зарегистрирован у нескольких россиян, находившихся на борту карантинного судна. В течение всего времени посольство РФ поддерживало постоянный контакт с соотечественниками, сообщает «Газета.ru».