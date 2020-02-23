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Политолог Стрелкова уверена, что ПНС Ливии нужна помощь США для удержания власти

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Политолог Стрелкова уверена, что ПНС Ливии нужна помощь США для удержания власти

Триполи, 23 февраля. Правительство национального согласия (ПНС) обратилось к США за помощью, чтобы удержаться у власти. Такое мнение высказала политолог Юлия Стрелкова в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН).

Ранее глава МВД так называемого ПНС Фатхи Башага призвал США помочь в «сдерживании России» в Африке. Башага отметил ключевую роль Ливии в Средиземноморье, назвав ее «воротами в Африку». Он подчеркнул, что ПНС не будет возражать против размещения американских военных баз на подконтрольной ПНС территории.

«Такая база будет предназначена для борьбы с терроризмом, организованной преступностью и для сдерживания дистанционного вмешательства других стран. Американская база приведет к стабильности», — сказал Башага.

Политолог Стрелкова уверена, что ПНС Ливии нужна помощь США для удержания власти

Представитель ПНС также рассказал неких «стратегических планах» Москвы в регионе. Башага надеется, что американские вооруженные силы смогут воспрепятствовать России в реализации ее планов.

«Россияне в Ливии не только за Хафтара. У них крупные стратегические в Ливии и в Африке», — заключил Башага.

Политолог Юлия Стрелкова подчеркивает, что «борьба с терроризмом» и «сдерживание России» — не более чем благовидные предлоги для оправдания американской интервенции во внутренние дела Ливии. Она отметила, что поддержавшие ПНС западные страны оставили попытки обосновать ее легитимность.

«ПНС нужны хоть какие-то силы, чтобы сохранять власть. Тем более, что о легитимности уже и не говорят, мандат по Схирату давно просрочен», — полагает специалист.

Политолог Стрелкова уверена, что ПНС Ливии нужна помощь США для удержания власти

Стрелкова ожидает, что помощь Белого дома будет использована боевиками ПНС для борьбы с Ливийской национальной армией (ЛНА). Она также указала на вероятную взаимосвязь заявлений ПНС с риторикой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который голословно заявлял о присутствии российской ЧВК «Вагнера» в Ливии. Стрелкова убеждена, что Башага согласовал свою позицию с Анкарой.

«Вполне возможно, что этим обусловлены последние заявления Эрдогана о россиянах в Ливии. ПНС без согласования с Турцией делать ничего не будет», — утверждает эксперт.

Политолог напомнила, что конфликт в африканской стране возник после свержения законного правителя Муамара Каддафи ручными оппозиционерами Вашингтона при непосредственной поддержке НАТО. В случае получения поддержки, ПНС использует помощь США в борьбе с ЛНА.

«ПНС нужны американцы только для того, чтобы разгромить войска Хафтара», — отметила специалист.

Политолог Стрелкова уверена, что ПНС Ливии нужна помощь США для удержания власти

Стрелкова добавила, что прогнозировать реакцию Белого дома на данном этапе сложно. Она полагает, что Трамп воздержится от прямой поддержки.

«С одной стороны, они уже отказывали ливийцам, с Триполи мало кто хочет связываться из-за неприкрытого сотрудничества с террористами и различными менее радикальными группами. Но в то же время их может привлечь неприкрытая нефтяная реклама в заявлении Башаги», — цитирует эксперта ФАН.

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