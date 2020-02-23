Политолог Стрелкова уверена, что ПНС Ливии нужна помощь США для удержания власти

Триполи, 23 февраля. Правительство национального согласия (ПНС) обратилось к США за помощью, чтобы удержаться у власти. Такое мнение высказала политолог Юлия Стрелкова в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН).

Ранее глава МВД так называемого ПНС Фатхи Башага призвал США помочь в «сдерживании России» в Африке. Башага отметил ключевую роль Ливии в Средиземноморье, назвав ее «воротами в Африку». Он подчеркнул, что ПНС не будет возражать против размещения американских военных баз на подконтрольной ПНС территории.

«Такая база будет предназначена для борьбы с терроризмом, организованной преступностью и для сдерживания дистанционного вмешательства других стран. Американская база приведет к стабильности», — сказал Башага.

Представитель ПНС также рассказал неких «стратегических планах» Москвы в регионе. Башага надеется, что американские вооруженные силы смогут воспрепятствовать России в реализации ее планов.

«Россияне в Ливии не только за Хафтара. У них крупные стратегические в Ливии и в Африке», — заключил Башага.

Политолог Юлия Стрелкова подчеркивает, что «борьба с терроризмом» и «сдерживание России» — не более чем благовидные предлоги для оправдания американской интервенции во внутренние дела Ливии. Она отметила, что поддержавшие ПНС западные страны оставили попытки обосновать ее легитимность.

«ПНС нужны хоть какие-то силы, чтобы сохранять власть. Тем более, что о легитимности уже и не говорят, мандат по Схирату давно просрочен», — полагает специалист.

Стрелкова ожидает, что помощь Белого дома будет использована боевиками ПНС для борьбы с Ливийской национальной армией (ЛНА). Она также указала на вероятную взаимосвязь заявлений ПНС с риторикой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который голословно заявлял о присутствии российской ЧВК «Вагнера» в Ливии. Стрелкова убеждена, что Башага согласовал свою позицию с Анкарой.

«Вполне возможно, что этим обусловлены последние заявления Эрдогана о россиянах в Ливии. ПНС без согласования с Турцией делать ничего не будет», — утверждает эксперт.

Политолог напомнила, что конфликт в африканской стране возник после свержения законного правителя Муамара Каддафи ручными оппозиционерами Вашингтона при непосредственной поддержке НАТО. В случае получения поддержки, ПНС использует помощь США в борьбе с ЛНА.

«ПНС нужны американцы только для того, чтобы разгромить войска Хафтара», — отметила специалист.

Стрелкова добавила, что прогнозировать реакцию Белого дома на данном этапе сложно. Она полагает, что Трамп воздержится от прямой поддержки.