Киев, 23 февраля. Музыкальный коллектив Go-A представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2020. Эта группа стала победителем национального отбора, за ходом которого зрители могли наблюдать на «Первом национальном» канале.

В качестве ведущего отборочного этапа выступил Сергей Притула. Конкуренцию Go-A в финальной части отбора составили исполнительницы Jerry Hail и KRUTЬ, певцы David Axelrod и Khayat, а также группа Tvorchi.

Следует отметить, что отбор на Евровидение в 2019 году обернулся скандалом. Конкурс был крайне политизирован. Участницам задавали вопросы о принадлежности Крыма и гастролях в России, фактически вынуждая их давать «правильные» ответы.

Победительница, Maruv, не была допущена к финалу из-за ее политической позиции. Киевские чиновники сочли девушку недостаточно патриотичной. В итоге от Украины не поехал никто.

При этом Maruv рассказала о давлении со стороны Национальной телекомпании. Она отметила, что предложенный контракт включал в себя санкции в несколько миллионов гривен едва ли не за каждое его нарушение. Также договор предусматривал запрет на гастрольную деятельность в России.

«Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе «Евровидение-2019», — цитирует певицу RT.

В 2020 году одним из условий для участия в отборе стало отсутствие выступлений в России после воссоединения Крыма с РФ. Киев по-прежнему не признает результаты волеизъявления крымчан весной 2014 года и называет полуостров своей «оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что Крым воссоединился с Россией в полном соответствии с нормами международного права, и вопрос о принадлежности полуострова закрыт навсегда. Об этом писала «Газета.ru».