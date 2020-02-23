Песков рассказал о роли спорта в жизни Путина

Москва, 23 февраля. Президент России Владимир Путин каждый день находит время для занятий спортом. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер по-прежнему занимается самбо и посещает бассейн. Особое место в жизни Путина занимает хоккей.

«Он поддерживает себя и в плане плавания, и в плане выхода на ковер, и общего такого фитнеса — это у него ежедневная практика», — сказал Песков.

В субботу 22 февраля Путин посетил Первый чемпионат Лиги боевого самбо. Состязания прошли на арене «Ледяной клуб» в Сочи. В рамках чемпионата схлестнулись 14 лучших молодых спортсменов России.

Ранее главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко прервали свои переговоры в Сочи, чтобы сыграть в хоккей. Президент Белоруссии вышел на лед под первым номером, а его российский коллега — под номером 11. Об этом писала RT.

Игре предшествовала разминка, в ходе которой Лукашенко выполнил несколько бросков в сторону представителей СМИ.

Также стало известно о трудоустройстве пенсионерки, которая пожаловалась Путину на низкую зарплату. Она зарабатывала чуть более десяти тысяч рублей. В беседе с женщиной глава России отметил, что и его доходы в стране далеко не самые высокие.

«Женщина также рассказала, что ее сын ищет работу. Ее сыну тоже предложили рассмотреть предложение о трудоустройстве», — отметили в администрации Приморского района Петербурга.

Более того, заявительница может рассчитывать на улучшение жилищных условий. Власти Северной столицы проведут в ее квартире косметический ремонт.