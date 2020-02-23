Митинг в защиту террористов «Сети» прошел в парке Екатерингоф. ФАН-ТВ  

Под звуки барабанной дроби и возгласы: «Свободу политзаключенным!» в Петербурге прошел согласованный митинг в поддержку осужденных по делу «Сети». Правда, собравшиеся в парке Екатерингоф так до конца и не поняли, кого и зачем они пришли поддержать. По их мнению, осужденные — не террористы, да и «Сети» никакой не существовало вовсе.

«Фактически организации под названием «Сеть» не существовало дело сфабриковано. Вы знаете, некоторые правозащитники признаны террористами. Кто, например, из правозащитников признан террористом? Есть такие люди, которых за правозащитную деятельность обвиняют в педофилии и в терроризме. Если человек тренируется стрелять, это еще не доказательство того, что он террорист», — рассуждает участница митинга Анастасия Емельянова.

Еще одна девушка вышла на митинг с призывом к миру и любви.

«Я считаю, что мы все должны в первую очередь любить, вообще, и ни в коем случае нельзя, например, требовать никакой расправы или чего-то такого, потому что это возвращает нас в родоплеменной строй, который уже давно должен быть изжит», — подчеркнула митингующая, пожелавшая остаться неизвестной.

Лишний раз попиариться и заодно поддержать осужденных по делу «Сети» (запрещенная в России террористическая организация) пришли и оппозиционные депутаты Борис Вишневский, Надежда Тихонова и Максим Резник.

«Свободу заключенным! Свободу тем, кто является жертвой произвола. Свободу! Свободу! Свободу!», — выкрикивал Резник.

«Взять приговор. Колоссальный, большой, несправедливый. Я волнуюсь друзья и, действительно, нас мало, и очень жаль!», — вторила коллеге Надежда Тихонова.

Организаторы митинга обманули руководство города, указав в заявке совершенно другую цель встречи. Говорить планировали о законности действий органов дознания, а в результате пришли поддержать террористическую организацию ничем не лучше ИГИЛ1 (также запрещенной в России группировки). С яркими плакатами и флагами революционные коммунистические союзы молодежи и те, кто еще не определись до конца в своих взглядах, пришли на людей посмотреть и себя показать.

«То есть мы демократы, можно сказать, что мы радикальные демократы. Когда мы были школьниками, мы играли в казаков-разбойников: мы брали палки и стреляли друг в друга. Это не значит, что мы бы взяли ружья и стали друг в друга стрелять», — убежден участник митинга Семен Дебенок.

Но действия фигурантов дела сложно назвать игрой, и в руках у них были не палки, а настоящее боевое оружие и коктейли Молотова. Обвинение утверждало, что «Сеть» была разделена на ячейки, которые функционировали в Москве, Пензе, Петербурге и Белоруссии, и несколько раз собирались на съезды. Одни должны были устраивать акции протеста, а другие — готовились к вооруженной борьбе, и называли себя боевыми группами.

Участники «Сети» планировали провести на территории России серию терактов, приуроченных к выборам президента и чемпионату мира по футболу, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. Радикальными способами они хотели сменить конституционный строй, напав на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Однако грандиозные планы сорвались банально из-за того, что один из фигурантов попался на наркотиках и сдал своих подельников.

10 февраля Приволжский окружной военный суд Пензы признал семерых молодых людей виновными в организации террористического сообщества «Сеть» и участии в нем. В общей сложности они приговорены к 86 годам колонии — к срокам от шести до 18 лет. Никто из них своей вины так и не признал.

Заседание по делу «Сети» в Петербурге должно состояться 25 февраля. Решения суда ждут Виктор Филинков и Юлий Бояршинов.

1 Организация запрещена на территории РФ.