В Мексике пропала 15-летняя россиянка

Мехико, 22 февраля. В мексиканском штате Халиско прокуратура разыскивает несовершеннолетнюю россиянку. 15-летняя девочка пропала около пяти дней назад.

На данный момент известно, что в последний раз подростка видели в городе Тлахомулько-де-Суньига, который расположен рядом со столицей штата Гвадалахарой. Уточняется, что девочка не является туристкой. Она вместе с мамой проживает в Мексике.

Кроме местных правоохранительных органов, к поискам подростка уже подключилось диппредставительство РФ.