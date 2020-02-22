Семь взрывов прогремели в Багдаде, ранены 17 человек

Багдад, 22 февраля. Семь взрывов прогремели в Багдаде с небольшой разнице во времени. Об этом сообщает Sky News-Arabia. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 17 человек.

К настоящему момент ни один из террористических организаций не взяла на себя ответственность за происшествие. Sky News-Arabia уточняет, что взрывные устройства сработали в районах Эль-Маалиф, Шааб, Эль-Хабибия, Эш-Шуаля, Абу-Дашир, Эль-Машталь и Эз-Заафарания.

16 февраля RT сообщала о падении ракет недалеко от посольства США. В результате инцидента американские дипломаты не пострадали.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало фотографии и видеозаписи с места мощнейшего взрыва в Дамаске в Сирийской Арабской Республике. Сообщалось, что в результате инцидента пострадали по меньше мере пять человек. Погибших нет.