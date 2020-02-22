Военные РФ продолжают патрулирование провинций Алеппо, Ракка и Хасака в Сирии

Дамаск, 22 февраля. Представители Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) продолжают патрулировать территорию. За последние сутки военная полиция прошла по маршрутам в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака.

По данным руководителя российского ЦПВС, контр-адмирала Олега Журавлева, патрулирование прошло без происшествий. Кроме того, армейской авиацией также был проведены полеты по маршруту: аэродром «Камышлы» – Телль-Эш-Шур-Гарби – Телль-Тамр – электроподстанция «Мамбрука» – Бтейман – элеватор «Алия» – Телль-Тамр – Телль-Эш-Шур-Гарби – аэродром «Камышлы».

Напомним, ранее военная полиция РФ провела патрулирование вдоль границы Сирии и Турции в провинции Алеппо. Все мероприятия в рамках осмотра местности прошли в соответствии с утвержденным планом, без происшествий.

Вместе с тем, на территории Идлибской зоны деэскалации боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. По последней информации, за сутки там было зафиксировано 35 обстрелов в провинциях Алеппо, Латакия и Хама.