حصاد أخبار سوريا في 22 شباط/فبراير: محادثات بين شويغو وأكار حول إدلب والجيش السوري سيرد على أي اختراق للأجواء السورية

سوريا-ليبيا: سوريا ستتعامل مع أي اختراق جوي لأجوائها على أنه عدوان خارجي، ومحاوثات بين وزير الدفاع الروسي ونظيره التركيا حول الوضع في إدلب السورية.

الخارجية السورية: تصريحات واشنطن الأخيرة تظهر أن الإدارة الأمريكية فقدت اتزانها

أعلن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية أنه "ليس غريبا أن تعرب الإدارة الأمريكية عن الانزعاج من عودة دورة الحياة إلى طبيعتها وفتح طرق المواصلات واستئناف الرحلات الجوية الى مطار حلب الدولي بما يساهم في تخفيف معاناة المدنيين، خاصة وأن هذه الخطوات أتت بعد الهزائم المذلة لأدواتها من المجموعات الإرهابية أمام تقدم الجيش العربي السوري وتأمين مدينة حلب بشكل كامل".

وأضاف المصدر أن "انزعاج الولايات المتحدة مرده الإحباط والشعور بالمرارة نتيجة اندحار مشروعها في سورية المتمثل بنشر الإرهاب والفوضى، وهذا يشكل في حد ذاته دافعاً للسوريين للاستمرار في مطاردة فلول الارهابيين وداعميه حتى تحرير آخر شبر من الأراضي السورية".

تابع المصدر "تظهر التصريحات الأمريكية الأخيرة أن الإدارة الأمريكية فقدت اتزانها، والوقاحة الحقيقية تتمثل في سياسات هذه الإدارة في الاعتداء على الآخرين والتدخل في شؤونهم واستخدام أقذر الأدوات من شذاذ الآفاق ومن الإرهابيين لخدمة أجندتها الرخيصة".

وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي يبحثون الوضع في إدلب السورية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ناقش هاتفيا مع نظيره التركي خلوصي أكار، مساء اليوم السبت الوضع في منطقة إدلب.

وذكرت الوزارة في بيانها "خلال المكالمة الهاتفية تم مناقشة القضايا المتعلقة بإعادة الوضع في المنطقة إلى الاستقرار في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب".

ووفقا للبيان فقد تبادل الوزيران آرائهما حول الوضع في سوريا.

الجيش السوري سيتصدى لأي اختراق للأجواء السورية بجميع الوسائل المتاحة

أعلن الجيش السوري أن أي اختراق للأجواء السورية سيتم التعامل معه على أنه عدوان عسكري خارجي والتصدي له

وأكد مصدر عسكري اليوم إن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن أي اختراق للأجواء السورية سيتم التعامل معه على أنه عدوان عسكري خارجي وقد أعطيت الأوامر للقوى الجوية والدفاع الجوي للتصدي له بالوسائل المتاحة"، كما نقلت وكالة "سانا".

وتابع المصدر إن أي طيران يخترق الأجواء السورية سيتم التعامل معه على أنه هدف عسكري معاد لن يسمح له بالتحليق فوق أجوائنا، وستتم ملاحقته لحظة اكتشافه والعمل على تدميره فور اختراقه مجالنا الجوي.

افتتاح طريق دمشق حلب بشكل رسمي

أكدت وزارة النقل افتتاح الطريق الدولي دمشق حلب بشكل رسمي أمام حركة السير والمرور

وقال وزير النقل المهندس علي حمود في تصريح للصحفيين من حلب أنه تم وضع الطريق الدولي دمشق حلب بشكل رسمي أمام حركة السير والمرور وفي خدمة المواطنين مبينا أنه تم البدء بتأهيل خط السكة الحديدية من حمص إلى حماة ومن ثم إلى حلب والتي سيتم الانتهاء منها خلال أشهر قليلة قادمة، بحسب وكالة "سانا".

ووفقا لمدير عام المواصلات الطرقية المهندس ياسر حيدر فإن الطريق الدولي حلب دمشق يشكل شريانا اقتصاديا حيويا يربط محافظة حلب مع المحافظات الأخرى ويختصر الزمن حيث يوفر مسافة بحدود 90 كيلومترا بدلاً من طريق أثريا خناصر أي توفير ساعتي سفر كما أنه يتيح المجال لتدفق البضائع وتجارة الترانزيت ونقل الركاب بسرعة بين المدن الكبرى ويقلل الازدحام والحوادث المرورية

وكانت شركات النقل بدأت تسيير رحلاتها من دمشق وحمص وحماة تدريجيا إلى مدينة حلب عبر الطريق الدولي بعد اعلان الجيش العربي السوري تأمينه مع تحرير المناطق المحيطة به ومباشرة الورشات الفنية والآليات إزالة السواتر الترابية والعوائق التي خلفها الارهابيون ما انعكس ارتياحا لدى المسافرين لما يوفره الطريق من وقت وجهد وتكلفة.