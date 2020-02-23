Сирия, 23 февраля. Анкара подтвердила гибель турецкого солдата в Идлибе. Теракт в Ракке убил высокопоставленного члена «Демократических сил Сирии». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли удар по опорным пунктам боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на севере Ракки направили конвой подкрепления и бронетехники.

Армия Турции и союзные силы: подтвердили гибель турецкого военнослужащего в Идлибе.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в организации теракта в городе Ракка у штаб-квартиры курдских боевиков.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели попытку насильной вербовки в Хасаке, в Ракке потеряли трех боевиков при взрыве у штаб-квартиры.

Провинция Дейр-эз-Зор

Член так называемой курдской милиции «Асайиш» был убит неизвестными в район поселка Даман к северу от города Дейр-эз-Зор, как сообщает агентство Euphrates Post. Неизвестный застрелил его на улице из пистолета, после чего скрылся с места преступления.

Как уточняет Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), аналогичный инцидент произошел в поселке Хильва на востоке провинции. Мужчины в масках застрелили хозяина магазина. источник подчеркивает, что покушение неизвестных произошло после того как двумя днями ранее ВВС США нанесли по деревне авиаудар, в ходе которого якобы был ликвидирован в своем доме террорист «Исламского государства», который прятался в поселке.

Провинция Идлиб

В Анкаре заявили о гибели турецкого военнослужащего в Идлибе. Как цитирует заявление представительства региона Газиантеп агентство Sputnik, ещё один турецкий солдат погиб в окрестностях сирийского Идлиба. В военном ведомстве страны отметили, что солдат был якобы ранен в ходе танковой атаки со стороны сирийской армии и скончался при транспортировке в госпиталь. Число подтвержденных Анкарой случаев гибели в Сирии турецких солдат достигло 16 человек. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Турция не смогла выполнить свои обещания касательно идлибской зоны деэскалации. Анкара должна была размежевать вооруженную оппозицию Сирии от террористов, которые не пойдут по пути примирения с официальным Дамаском.

ВВС Сирии совершили боевой вылет и нанесли ракетные удары по опорным пунктам боевиков у деревень Кансафра и в предместьях Кафр-Набель, как сообщает агентство Al Nour.

Провинция Ракка

Новостной портал Alk Habour передал обновленные сведения о взрывах в административном центре провинции городе Ракка. По данным корреспондента. самодельная взрывчатка была установлена у входа в штаб-квартиру «Асайиш». Взрыв убил одного из высокопоставленных сотрудников внутренней безопасности «Демократических сил Сирии» (SDF) Хаджи Кахрамана и ранил двух других. Район был оцеплен и на место прибыла бригада скорой помощи и пожарная служба. «Демократические силы» возлагают ответственность за взрыв на террористов «Исламского государства», в оккупации которых находилась провинция до начала 2019 года и продолжают совершать регулярные нападения на курдов теперь.

К городу Айн-Исса на севере провинции прибыл конвой подкрепления армии САР. В состав колонны вошло около четырех десятков бронированных автомобилей, как передает портал Al Furat. Переброску подкреплений на север провинции связывают с учащением столкновений между протурецкими группировками и отрядами SDF, которые провоцируют бои с ними.

Провинция Хасака

В поселке Тель-Барак жители выгнали патруль курдских боевиков, который прибыл с целью вербовки молодых людей в отряды национальной самообороны. Как сообщает портал Alk Habour, курды попытались штурмовать поселок, но жители дали им отпор. Напомним, что на оккупированных территориях боевики SDF регулярно проводят рейды, во время которых юношей и девушек забирают прямо с улицы и увозят в учебно-тренировочные лагеря. Вербовки и высокий налог за возможность не служить в отрядах самообороны - одна из причин недовольства гражданских оккупантами.

1 Организация запрещена на территории РФ.