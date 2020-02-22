Ученые установили, что оливковое масло является самым полезным в средиземноморской диете

Сент-Пол, 22 февраля. Оливковое масло является самым полезным продуктом средиземноморской диеты. К такому выводу пришли ученые Медицинской школы Университета Миннесоты.

Специалисты установили, что натуральное оливковое масло снижает риск хронических заболеваний. Продукт особенно актуален для пожилых человек. Чтобы получить максимальную пользу, оливковое масло следует совмещать с интервальным голоданием.

«Жир, поступающий из оливкового масла, сначала накапливается в микроскопических клетках, называемых липидными каплями. А тогда, когда жир расщепляется во время физических упражнений или голодания, эти полезные клетки активизируются и благотворно влияют на организм в целом» — отмечают специалисты.

Ранее немецкий диетолог рассказала о пользе и вреде консервов. Специалист отметила, что в консервах содержится антиоксидант ликопин, который снижает риск заболевания раком и укрепляет иммунную систему. В то же время, опасность может нести сама банка. Содержание в покрытии бифенола А при может привести к гормональным сбоям. Поэтому желательно приобретать консервы в стеклянной, а не жестяной банке. Об этом писала «Газета.ru».

Также были названы продукты, способные заменить лекарственные средства. В числе наиболее полезных продуктов эксперты назвали мед, имбирь, овес, капусту, лимон, лук и картофель. А вот к выбору мяса и рыбы нужно относиться максимально внимательно.