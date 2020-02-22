حصاد أخبار ليبيا في 22 فبراير/ شباط: الوفاق تتسلم شحنة من الأسلحة التركية القوية ومجلس أوروبا يطالب إيطاليا بوقف التعاون مع خفر سواحل الوفاق الليبي

ليبيا ، نتائج 22 فبراير. سجل مستخدمو تويتر تفريغ السفينة الحربية التركية التي سلمت شحنة أخرى من الأسلحة التركية. وفي الوقت نفسه، أعرب مجلس أوروبا عن قلقه بشأن تعاون إيطاليا مع خفر سواحل الوفاق.

تم تصوير في طرابلس المدفعية التركية نقلت من تركيا للوفاق

ظهر هاوتزر T-155 Firtina التركي في طرابلس. نشر أحد مستخدمي Twitter عدة صور لهذا هاوتزر الذي نقله مقاتلو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي في جميع أنحاء المدينة على شاحنة مقطورة.

على الرغم من محاولات الإرهابيي الوفاق اخفاء على الهاوتزر التركي ، تمكن السكان طرابلس على تحديد هويته.

اعلنت وكالة الأنباء الفيدرالية - من الواضح ان وصل هاوتزر عشية الى ميناء مصراتة على متن السفينة التركية التي شوهدت من قبل قبالة بقرب من الساحل الليبي.

الوفاق تتسلم شحنة من الأسلحة التركية القوية

كشفت وسائل إعلام ليبية نقلا عن مصادر من مصراتة أن السفينة التركية نقلت لقوات ما يسمى بحكومة الوفاق الليبي المعدات العسكرية والذخيرة.

اكدت مصادر في مصراتة أن هناك حوالي 100 طن من الأسلحة والذخيرة المختلفة على متن السفينة. بالإضافة إلى ذلك ، تم تسجيل سلاح جديد مع قوة تدميرية رهيبة: أربع دبابات من طراز Leopard 1T ، ورجمتي صواريخ من طراز T-300 Kasirga ، و 10 مركبات مصفحة من طراز ARMA ، و 10 مركبات من طراز ACV-15.

ابلغ شهود عيان تفريغ السفينة عن وصول حوالي 700 مقاتل. في الوقت الحالي ، من المعروف أن السفينة وصلت بالأمس ولا تزال في ميناء مصراتة.

مجلس أوروبا يطالب إيطاليا بوقف التعاون مع خفر السواحل الوفاق

نقلت بوابة أفريقيا الإخبارية مجلس أوروبا طالب إيطاليا بتعليق الدعم والتعاون مع خفر السواحل الوفاق، وكذلك توضيح مذكرة التفاهم الموقعة مع الوفاق. أرسل مجلس أوروبا المتطلبات المذكورة أعلاه في رسالة رسمية إلى رئيس وزارة الخارجية الإيطالية ، لويجي دي مايو.

عبر مجلس أوروبا عن استيائه من نتائج الاتفاقية الموقعة بين طرابلس وروما ، والتي تم من خلالها إعادة اللاجئين الذين تم إنقاذهم في مياه البحر إلى ليبيا. وإلى جانب ذلك ، تجري مفاوضات لتعديل المذكرة الموقعة بين الطرفين.

بالإضافة إلى ذلك، طالب مجلس أوروبا انشاء آليات للمراقبة والرصد المستقلين للحد من انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا ، مشيرا إلى ان ينبغي لإيطاليا تحقيق هولاء الإجراءات والاتفاقات الموقعة مع الدول المجاورة.

الجيش الوطني الليبي يكشف عن جنسية وانتماءات مرتزقة الوفاق

ان توجه المتحدث الرسمي للجيش الوطني الليبي ، اللواء أحمد المسماري ، الى الأمم المتحدة طلبا أن تأخذ في الاعتبار نتائج لملتقي القبائل الليبية في مدينة ترهونة ، وتحدث أيضًا عن "تصنيف" مرتزقة الوفاق، كما نقل موقع «Аlsaaa24».

وأكد المسماري أن جميع القبائل الليبية المحلية، بما في ذلك العربية والبربرية والطوارق ، شاركت في هذا الحدث في "ترهونة" مصراتة فقط تجاهلت المنتدى. بالإضافة إلى ذلك، مشيرا إلى تدخل تركيا في الشؤون الداخلية للدولة منوها إلى سابقة وقعت في يوم المنتدى

وقال المساري "منذ عام 2014، أخبرنا العالم بأسره أن [رجب طيب] أردوغان شريك للإرهابيين ويقوم بتمويلهم ولقد أصبح اليوم هذا الأمر واضح للمجتمع الدولي".

وتابع المسماري "لدينا ثلاثة تصنيفات للمرتزقة في طرابلس. أولها هي تلك التي تنتمي إلى تنظيم القاعدة (المحظور في روسيا) ووصلت في منتصف يونيو 2019. والمجموعة الثانية هي الممثلين متعددي الجنسيات لمجموعة هيئة تحرير الشام، التي يبلغ عددهم 1500 مسلح. المجموعة الثالثة هي متشددين من شمال سوريا، ومن جماعات مثل أحرار الشام، والتي تسيطر عليها بالكامل القوات الخاصة التركية".