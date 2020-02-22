Климатолог рассказал, какое лето ждать россиянам после теплой зимы

Санкт-Петербург, 22 февраля. Сотрудник геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселев рассказал, каким будет лето 2020 года после рекордно теплой зимы. По прогнозам специалиста, россияне могут готовиться к холодному лету.

«Ожидать того, что предстоящее лето будет жарким, не приходится. Скорее всего, природа постарается немного выровнять ситуацию, чтобы не было большого скачка средних температур», – считает Киселев.

По прогнозу климатолога, если зимой температура была завышена, то летом она будет либо средней, либо ниже средней. Однако, в любом случае, жары ждать не стоит, и эта закономерность подтверждается многолетними данными, пишет информационное агентство URA.ru.

Андрей Киселев также предположил, что из-за отсутствия снега в почву может поступить меньше влаги. Это пагубно скажется на сельскохозяйственной отрасли. Если же температура резко понизится, растения могут просто погибнуть.

Напомним, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в ближайшие два дня из-за активного циклона погода в Москве испортится. В воскресенье ожидаются заморозки и гололедица, а со среды до пятницы столица окажется во власти циклонов, пишет «Газета.ru».