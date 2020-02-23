Сирия итоги за сутки на 23 февраля 06.00: нападение ИГ в Хомсе, ВС Сирии будут сбивать нарушителей воздушного пространства САР

Сирия, 23 февраля. Нападение террористов «Исламского государства»1 в Хомсе. Системы ПВО Сирии будут сбивать любой самолет, который без разрешения проникнет в воздушное пространство страны. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: атаковали опорные пункты боевиков на юге Идлиба и Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удар из артиллерии по укреплениям боевиков на юге Алеппо, отразили нападение неизвестных в Хомсе на КПП, в Хаме готовится к наступлению на позиции «Хайят Тахрир аш-Шам»

«Исламское государство»: подозревается в расправе над девятью пастухами в Ракке и организации подрывов, в Хомсе совершило нападение на три КПП правительственных сил, в иракской провинции Анбар потеряло целую «спящую ячейку».

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявила, что остановила наступление сирийской армии у западных окрестностей Алеппо, сбила в Идлибе беспилотник ВВС Сирии.

«Демократические силы Сирии» (SDF): в Хасаке совершили попытку проникнуть за линии обороны протурецких групп у Рас-аль-Айна, в Дейр-эз-Зоре провели гуманитарную акцию и раздали нуждающимся жителям одеяла.

Международная коалиция: перекрыли трассу М-4 перед прибытием конвоя российской военной полиции у города Амуда на северо-востоке Хасаки, в Дейр-эз-Зоре провели гуманитарную акцию совместно с курдскими боевиками, в Ираке задержали трех террористов ИГ1.

Провинция Алеппо

Утром «Хайят Тахрир аш-Шам» заявила через подконтрольное информагентство «Ибаа», что ее боевикам удалось остановить наступление подразделений Сирийской арабской армии (САА) на фронте у поселка Балант к западу от города Алеппо. На прошлой неделе город и окрестности полностью были зачищены от вооруженных группировок в ходе операции армии, однако боевики предпринимают попытки вернуть свои позиции.

«Сирийская национальная армия» обстреляла полевой штаб правительственной армии и проиранских сил «Катаиб Хезболла» у поселка Шейх-Сулейман. По неподтвержденным сведеньям, при обстреле пострадала группа иранских бойцов.

Корреспонденты государственного информагентства SANA передали, что инженерные подразделения продолжили работу в западных окраинах Алеппо и расчищают освобожденные от террористов зоны, уничтожая мины и боеприпасы. К западу от Алеппо на дороге к городу Азаз военнослужащие обнаружили штаб террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в здании заброшенного торгового центра Luxury Mall. Внутри комплекса была своя тюрьма, пыточная, и, предположительно, комнаты главаря группировки - Абу Мухаммада аль-Джулани. Но установить факт в точности не представляется возможным, террористы подожгли штаб при отступлении, чтобы уничтожить следы своего пребывания.

Провинция Хомс

Неизвестные лица совершили нападения на три КПП правительственных сил в городе Телль-Бисса на севере провинции Хомс, в результате чего погибли и пострадали несколько военнослужащих, как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR). 8 февраля источники агентства передали, что неизвестные убили одного из высокопоставленных членов армии в Тель-Бисса, который выступал посредником в процессе примирения вооруженной оппозиции и официального Дамаска. Как и его убийство, нападения на КПП связывают с деятельностью террористов «спящих ячеек» «Исламского государства», которые продолжают совершать диверсии. Между вылазками боевики скрываются в пустыне Эс-Сухне в Хомсе и соседней провинции Дейр-эз-Зор. По мнению военных экспертов, экстремисты также могут укрываться в 55-километровой зоне вокруг военной базы США «Ат-Танф» на юге Хомсе.

Провинция Дейр-эз-Зор

В зоне оккупации боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) в очередной раз на мине подорвались мирные жители. Сообщается о гибели ребенка и ранении его матери в результате взрыва фугасной мины в районе города Багуз-Фаукани, как передает агентство Step News. Предполагается, что мина была оставлена в окрестностях города террористами «Исламского государства».

По данным портала Deir Ezzor 24, в поселке Бусейра солдаты международной коалиции во главе с США при содействии боевиков «Демократических сил Сирии» провели гуманитарную акцию и раздали теплые вещи беднейшим жителям поселка и 500 индивидуальных пакетов с продуктами. Акция прошла в здании «Народного собрания» SDF. Стоит сравнить объемы поставляемой еженедельно гуманитарной помощи российскими сотрудниками Центра примирения враждующих сторон в Сирии: за все время его существовать в САР были проведены 2 377 гуманитарных акций, общий вес доставленного гуманитарного груза составил почти четыре тысячи тонн. Наиболее вероятно, что раздачей вещей SDF и коалиция пытаются поправить свой имидж в провинции. В Дейр-эз-Зоре жители неоднократно устраивали протестные акции, требуя вывода отрядов SDF.

Провинция Идлиб

Утром военный конвой турецкой армии пересек границу через переход «Кафр-Лусин» на севере Идлиба, как сообщил источник в сети Twitter (Y.N.M.S). В составе колонны были замечены танки и бронетехника. Турция также перебрасывает на границу с Идлибом зенитные ракетные комплексы ATILGAN, оснащенные ракетами типа Stinger для поражения низколетящих целей, таких как вертолеты, самолеты и беспилотники.

Днем перестрелки между отрядами «Сирийской национальной армии» и подразделениями правительственных сил отмечались в районе поселка Найраб, как передал портал Masar Press Net. По неподтвержденным данным, артиллерия турецкой армии поддержала боевиков и нанесла удар по позициям сирийской армии.

Источник также сообщил, что ВВС Сирии атаковали укрепления боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» у поселений Кансафра, Кафр-Увейд, Джузаф и у деревни Сафухан. После боевики заявили, что в районе горы аз-Завия им удалось сбить беспилотник армии, обстреляв его из пулеметов, а также нанести удар из тяжелой артиллерии по полевому штабу САА у города Кафр-Рума, ранив и убив два десятка военнослужащих. Официальные СМИ не подтвердили данную информацию. Позже подразделения САА в ответ открыли огонь по опорным пунктам вооруженных группировок в предместьях города Кафр-Набель, а также обменялись ударами из ракетных установок у деревень Аль-Бара и Хиш, как передал портал Idlib Plus.

Системы ПВО Сирии получили приказ открывать огонь на поражение при незаконном вторжении в воздушное пространство страны, как указано в заявлении командовании ВС САР. Командование особо подчеркнуло, что будет расценивать как вторжение в воздушное пространство страны маневры любой авиации, которая не получала разрешения официального Дамаска.

Провинция Ракка

Корреспондент Halab Today передает, что в окрестностях поселка Ас-Сабха на юге провинции были обнаружены тела девяти пастухов со следами огнестрельных и ножевых ранений. Среди убитых были трое несовершеннолетних. Группа ушла из поселка на поиски трюфелей, это один из способов заработка среди бедных жителей региона. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за расправу. Сирийские активисты возлагают ответственность за убийство на террористов «Исламского государства».

Вечером местные источники агентства Euphrates Post сообщили о двух взрывах в зонах подконтрольных боевикам «Демократических сил Сирии». В городе Ракка прогремел взрыв у кольцевой дороги в районе Аль-Тоуссия, следом второй, но в неустановленном районе. Информации о жертвах пока что не поступало, как и подробностей происшествия.

Провинция Хама

На севере Хамы в районе поселка Аз-Зияра подразделения сирийской армии открыли огонь из пулеметов по укрепленным огневым точкам боевиков «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир», откуда они вели обстрел позиций армии. Как сообщает портал Alk Habour, сведений о потерях боевиков в результате обстрела пока не поступало.

Позже подразделения армии приступили к расчистке территорий от укреплений боевиков в районе высот гор Шахшабу. Как сообщил источник в сети Twitter (Ahaggar2019), бульдозеры сирийской армии срыли насыпные укрепления боевиков на пути к высотам Джебель аз-Завия и долине Аль-Габ, где теперь по мнению военных экспертов развернется новая операция САА против вооруженных группировок.

Провинция Хасака

Как передает портал NPA, протурецкие отряды открыли огонь по укреплениям боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) у деревни Дардар, после того как курдские боевики предприняли попытку проникнуть в окрестности города Рас-аль-Айна, которые находятся под контролем турецкой армии и союзных группировок.

У деревни Амуда американские военнослужащие в очередной раз помешали проезду конвоя российской военной полиции, перекрыв участок трассы М-4. Как сообщает агентство Alk Habour, патруль из шести бронированных автомобилей не стал вступать в конфликт с военнослужащими США и уехал обратно. Тремя днями ранее в Хасаке другая колонна автомобилей армии США совершила попытку тарана конвоя российской военной полиции на трассе у города Камышлы.

Ирак

При поддержке иракской армии силы международной коалиции провели на севере Ирака рейд по выявлению и нейтрализации «спящих ячеек» ИГ. Как передает Twitter-канал пресс-центра командования операциями коалиции в Сирии и Ираке (@CJTFOIR), в ходе рейда были захвачены три террориста, еще группа была уничтожена, когда оказала сопротивление при задержании в пустыне в провинции Анбар. Иракский спецназ зачистил сеть туннелей, в которых укрывались террористы. Напомним, что в декабре 2017 года правительство Ирака объявило о победе над террористической группировкой «Исламское государство», но в стране по-прежнему действуют «спящие ячейки», которые совершают нападения на КПП или облагают поселки налогами, угрожая фермерам расправой в случае невыплат.

1 Организация запрещена на территории РФ.