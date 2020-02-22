Тарасов сделал первое заявление после серьезной травмы на сборах «Рубина»

Москва, 22 февраля. Футболист казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов прокомментировал травму, полученную на сборах команды в Турции. По его словам, он готов к быстрому восстановлению.

Накануне полузащитник получил серьезную травму на тренировке во время сборов «Рубина», с которым он на днях подписал контракт. В клубе заявили, что у спортсмена «закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, разрыв межберцового синдесмоза». В прессе писали, что на восстановление футболисту понадобится много времени.

Сам спортсмен в своем Instagram-аккаунте по-философски подошел к вопросу о травме. По его словам, он «не держит никаких обид», поскольку такая ситуация могла случиться с любым человеком, да и время назад не вернуть.

«Я не сдаюсь, как вы поняли. <…> Меня еще больше это (травмы) мотивирует, и я еще оправдаю ожидания важных мне людей. И не такое случается в футболе», — сказал профессиональный спортсмен.

В комментариях Тарасова поддержали подписчики и пожелали ему скорейшего выздоровления.

«Я вам желаю от чистого сердца скорейшего выздоровления. Очень обидно за вас, вы так ждали этого и так старались», — написала o_barracuda.

«Рассуждения настоящего мужчины, готового идти через любые препятствия. Быстрого восстановления!» — пожелал спортсмену rus_appstore.

«Бро, держись и выздоравливай, все будет хорошо и даже лучше, чем просто хорошо», — подчеркнул shirinov_nazar.

Клуб также поддержал спортсмена. Футболисты «Рубина» вышли на поле перед матчем с «Шерифом» в футболках «Мы с тобой».