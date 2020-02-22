Брак Успенской и Плаксина оказался фиктивным

Москва, 22 февраля. Брак певицы Любови Успенской и бизнесмена Александра Плаксина оказался фиктивным, сообщили в окружении королевы шансона.

Успенская и Плаксин, как рассказал близкий к звезде инсайдер, поженились в Лас-Вегасе, где бракосочетание не имеет юридической силы. По словам источника «СтарХит», влюбленные могут поехать в «город грехов» и расписаться за пятнадцать минут, все, что нужно, — пара документов и несколько долларов.

«Люба об этом не знала. Возможно, у нее просто не хватило времени вдаваться в такие подробности. Им надо было зарегистрироваться также в другом штате Америки или России, тогда все было бы по-честному», — сказал он.

Ходили слухи, что чувства между Успенской и Плаксиным уже давно охладели. Более того, по словам артистки, муж несколько лет назад уехал в Соединенные Штаты и на родину так и не вернулся. Примечательно, что сам Плаксин не так давно уверял прессу, что в его личной жизни все прекрасно.

Ранее певица в беседе с телеведущим Андреем Малаховым призналась, что мечтала расстаться с мужем, когда ее дочь была маленькой, но супруг начал ее шантажировать. Более того, 65-летняя звезда обвинила мужа, с которым прожила 30 лет, в том, что случилось с их дочерью Татьяной. По мнению Успенской, девушка оказалась по вине отца в США одна с безграничным количеством денег, которые она спускала на то, что вздумается.