Пять человек погибли в результате лобового столкновения автомобилей в Калмыкии

Элиста, 22 февраля. Пять человек погибли в результате столкновения двух автомобилей в Черноземельском районе Калмыкии. Об этом сообщило главное управление МВД по региону.

По данным ведомства, ДТП случилось в 19.40 по московскому времени 22 февраля. На 25 километре автодороги Комсомольский — Артезиан произошло лобовое столкновение «Лады Приоры» и «ВАЗ-2110».

«В одном автомобиле погибли два человека, во втором — с номерами Дагестана — трое погибли и двое пострадали», — рассказал представитель МВД в Калмыкии Андрей Басхаев.

Полицейский пояснил, что в результате происшествия скончались водитель и пассажир «Лады Приоры», а также трое пассажиров ВАЗа. Пострадавшие водитель и трехлетний пассажир ВАЗа были госпитализированы.

Правоохранители проводят проверку, устанавливают личности погибших и обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось о дорожно-транспортном происшествии в Подмосковье. В городе Долгопрудный автомобиль Renault сбил трех человек на остановке общественного транспорта, передавало Федеральное агентство новостей.