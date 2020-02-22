Киевский бизнесмен скончался в доме экс-главы МИД Украины

Киев, 22 февраля. Генеральный директор украинской компании Atlantic Group Сергей Старицкий скончался в Киеве. По предварительной версии правоохранителей, мужчина мог совершить самоубийство в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары.

О трагедии, произошедшей в доме бывшего главы МИД, сообщили местные СМИ со ссылкой на источник в полиции. Позже правоохранители подтвердили, что в одном из домов 56-летний житель Киева действительно свел счеты с жизнью. В настоящее время по факту гибели возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем, в пятницу вечером киевская компания Atlantic Group в Facebook сообщила о гибели генерального директора Сергея Старицкого.

«Наш холдинг и вся рекламная отрасль Украины потеряли настоящего профессионала, который сделал неоценимый вклад в развитие сферы», – прокомментировали коллеги предпринимателя.

Сообщается, что долгое время Старицкий проработал в сфере международных и коммерческих связей, а 1992 году стал соучредителем Atlantic Group.

Напомним, в начале февраля в центре Киева неизвестный застрелил мужчину. Убийство произошло на улице Саксаганского, пишет «Газета.ru». Жертвой стрелка стал знаменитый пластический хирург из Донецка Андрей Сотников. По факту умышленного убийства следователями было возбуждено уголовное дело.