Марков оценил решение суда в Гааге по претензиям Украины

Министерство иностранных дел Российской Федерации выпустило заявление по итогам вынесенного 21 февраля арбитражным трибуналом в Гааге (Нидерланды) решения по делу «Украина против РФ». В нем говорится о том, что обвинения Киевом Москвы в нарушении «морского права» являются изощренной попыткой доказать «несуществующий суверенитет Украины над Крымом». Также в сообщении МИД рассчитывают на разумность гаагских судей. Однако этим надеждам вряд ли суждено сбыться, ведь арбитражный трибунал в Гааге, равно как и входящие в его состав судьи, находится под полным контролем НАТО, заявил в интервью Федеральному агентству новостей председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты РФ Сергей Марков.

«Предполагать, что этот суд вынесет справедливое решение, нет никаких оснований, — убежден собеседник ФАН. — Проблема вот в чем: есть правовой политический спор между двумя государствами. Обычно он решается с учетом реального положения вещей, как это было в спорном вопросе с принадлежностью Северного Кипра. Но в ситуации с Крымом все совершенно иначе! С одной стороны, международными судами игнорируется волеизъявление проживающих там граждан, и западные страны целиком и полностью стоят на стороне Украины — но не просто так».

По мнению эксперта, Запад преследует свои собственные цели, заключающиеся в том, чтобы устроить в России государственный переворот, как это уже было сделано американскими спецслужбами в Киеве. Чтобы это произошло, им нужно обеспечить моральное превосходство Украины, пошедшей по пути Майдана.

«С другой стороны — и об этом все часто забывают — в то время как руководство того же Кипра и Турции абсолютно законно, люди, обосновавшиеся в административных зданиях в центре Киева — это хунта, захватившая власть в стране силой! И колоссальная ошибка России состоит в том, что мы считаем ее действия легитимными!» — уверен политолог.

Марков убежден, что если бы наша страна «пошла дальше» и не просто не признала бы все президентские выборы, что прошли после свержения законных властей в лице Виктора Януковича, но и отказалась бы от диалога с узурпаторами, то введение российских войск в Крым для обеспечения законности во время референдума о воссоединении с Россией стало бы ни больше, ни меньше, как гуманитарной миссией РФ по спасению духовно близкой ей территории.