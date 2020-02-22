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Украина

Марков оценил решение суда в Гааге по претензиям Украины

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Марков призвал Россию не признавать или ликвидировать антинародные власти Украины

Министерство иностранных дел Российской Федерации выпустило заявление по итогам вынесенного 21 февраля арбитражным трибуналом в Гааге (Нидерланды) решения по делу «Украина против РФ». В нем говорится о том, что обвинения Киевом Москвы в нарушении «морского права» являются изощренной попыткой доказать «несуществующий суверенитет Украины над Крымом». Также в сообщении МИД рассчитывают на разумность гаагских судей. Однако этим надеждам вряд ли суждено сбыться, ведь арбитражный трибунал в Гааге, равно как и входящие в его состав судьи, находится под полным контролем НАТО, заявил в интервью Федеральному агентству новостей председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты РФ Сергей Марков.

«Предполагать, что этот суд вынесет справедливое решение, нет никаких оснований, — убежден собеседник ФАН. — Проблема вот в чем: есть правовой политический спор между двумя государствами. Обычно он решается с учетом реального положения вещей, как это было в спорном вопросе с принадлежностью Северного Кипра. Но в ситуации с Крымом все совершенно иначе! С одной стороны, международными судами игнорируется волеизъявление проживающих там граждан, и западные страны целиком и полностью стоят на стороне Украины — но не просто так».

По мнению эксперта, Запад преследует свои собственные цели, заключающиеся в том, чтобы устроить в России государственный переворот, как это уже было сделано американскими спецслужбами в Киеве. Чтобы это произошло, им нужно обеспечить моральное превосходство Украины, пошедшей по пути Майдана.

«С другой стороны — и об этом все часто забывают — в то время как руководство того же Кипра и Турции абсолютно законно, люди, обосновавшиеся в административных зданиях в центре Киева — это хунта, захватившая власть в стране силой! И колоссальная ошибка России состоит в том, что мы считаем ее действия легитимными!» — уверен политолог.

Марков убежден, что если бы наша страна «пошла дальше» и не просто не признала бы все президентские выборы, что прошли после свержения законных властей в лице Виктора Януковича, но и отказалась бы от диалога с узурпаторами, то введение российских войск в Крым для обеспечения законности во время референдума о воссоединении с Россией стало бы ни больше, ни меньше, как гуманитарной миссией РФ по спасению духовно близкой ей территории.

Марков призвал Россию не признавать или ликвидировать антинародные власти Украины

«Минимальный по жесткости вариант обращения с Украиной, который следовало бы применить нашей стране в отношении ее властей — это признать их полностью незаконными, а значит, не отражающими волеизъявление украинского народа. Второй вариант — ликвидировать киевскую хунту, поскольку она была создана исключительно для того, чтобы вредить нашей стране. Это просто группа военных преступников, таких, как (министр внутренних дел Украины Арсен. — Прим. ФАН) Аваков и (бывший исполняющий обязанности президента Украины Александр. — Прим. ФАН) Турчинов, и продажных авантюристов типа (действующего президента Украины Владимира. — Прим. ФАН) Зеленского.

Это обязанность и право России предъявлять все усилия для ликвидации незаконного террористического режима — по крайней мере, в отношении Донецка Киев точно проводит политику искусственной гуманитарной катастрофы и геноцида! Мягкость, которую мы проявляем к Украине, ошибочно воспринимается ею как слабость — именно поэтому Москве нужно вести себя с ней как можно жестче», — резюмировал собеседник ФАН.

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