В Госдуме напомнили о разработках США биологического оружия в ответ на обвинения в фейках

Москва, 22 февраля. Замглавы международного комитета Госдумы Дмитрий Новиков напомнил США об их разработках биологического оружия, комментируя обвинения в адрес России о распространении фейков про коронавирус.

Парламентарий заявил, что Штаты «вряд ли можно считать отстающими» в разработках биологического оружия.

«Поэтому, когда разработки соответствующие ведутся, есть масса заинтересованных сторон, причастных к этим разработкам с тем, чтобы свои исследования воплотить в жизнь и посмотреть, что из этого получается», — считает депутат ГД.

По его словам, дезинформация о коронавирусе может распространяться для привлечения внимания потенциальных подписчиков.

«Аккаунты есть разные, в том числе те, которые набирают себе подписчиков любой ценой и распространением информации, которая востребована, а информация о коронавирусе более чем востребована», — заметил Новиков.

Ранее агентство France Press сообщило, что в Госдепартаменте США подозревают Россию в распространении недостоверной информации о коронавирусе. К такому выводу американские дипломаты пришли из-за множества аккаунтов в соцсетях, якобы связанных с РФ, которые публикуют фейки об эпидемии вируса COVID-2019.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже отреагировала на сообщения о якобы связи России с фейками о коронавирусе. Дипломат назвала подобные обвинения «полной дезинформацией», передавало Федеральное агентство новостей.