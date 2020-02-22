У российских биатлонистов не нашли следов употребления допинга

Москва, 22 февраля. Первичные результаты обысков у российских биатлонистов в Италии не подтвердили применения ими допинга, говорится в заявлении посольства РФ в Италии.

«Первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик», — говорится в сообщении.

Однако, как указали в дипмиссии, у биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича были изъяты телефон и переносной компьютер «для дальнейшей проверки в рамках предварительного расследования».

Как пояснили дипломаты, в соответствии с полученным документом, в прокуратуру Больцано от представителя Международного союза биатлонистов поступил сигнал о возможном наличии в номерах российских спортсменов улик и материалов, свидетельствующих об использовании ими допинга, что уголовно преследуется в Италии.

Итальянская полиция на собирается предпринимать никаких мер по ограничению свободы россиян. Сборная России, которая участвует в чемпионате мира в Италии, продолжает принимать участие в первенстве.

Мужская сборная РФ, выступавшая в эстафетной гонке, показала четвертый результат. В гонке участвовал в том числе Логинов. По завершении эстафеты спортсмен не исключил возможности завершения профессиональной карьеры из-за регулярных нападок в его адрес.