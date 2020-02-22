Сирия, 22 февраля. Два взрыва прогремели в Ракке. Курдские боевики пытаются поправить имидж в Дейр-эз-Зоре с помощью гуманитарной акции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: атаковали позиции исламистов на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на севере Хамы расчищают завалы с территорий, с которых отошли боевики.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели гуманитарную акцию в Дейр-эз-Зоре и раздали жителям 500 наборов продуктов и теплых вещей.

Международная коалиция: приняли участие в гуманитарной операции «Демократических сил» в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дейр-эз-Зор

По данным портала Deir Ezzor 24, в поселке Бусейра военнослужащие сил международной коалиции во главе с США при содействии боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) провели гуманитарную акцию и раздали 500 пакетов гуманитарной помощи под предлогом содействия беднейшим жителям поселка. Раздача продуктов и теплых вещей прошла в здании «Народного собрания» SDF. Стоит сравнить объемы поставляемой еженедельно гуманитарной помощи российскими сотрудниками Центра примирения враждующих сторон в Сирии, за все время его существовать в САР были проведены 2 377 гуманитарных акций, общий вес доставленного гуманитарного груза составил почти четыре тысячи тонн. Наиболее вероятно, что акцией с раздачей одеял SDF и коалиция пытаются поправить свой имидж в провинции. В Дейр-эз-Зоре жители неоднократно устраивали протестные акции, требуя вывода отрядов SDF.

Провинция Идлиб

Системы ПВО Сирии получили приказ открывать огонь на поражение при незаконном вторжении в воздушное пространство страны, как указано в заявлении командовании ВС САР. Командование особо подчеркнуло, что будет расцениваться как вторжение в воздушное пространство страны маневры любой авиации, которой не разрешено находиться в небе Сирийской Арабской Республики. Эти объекты будут преследоваться сразу же после обнаружения и подлежат уничтожению.

Сообщается, что ВВС Сирии нанесли удары по опорным пунктам боевиков в деревне Ад-Дара и Аль-Кабира на юге провинции Идлиб, как передает портал Halab Today.

Провинция Ракка

Местные источники агентства Euphrates Post сообщили о двух взрывах в зонах подконтрольных боевикам «Демократических сил Сирии» (SDF). В административном центре провинции городе Ракка прогремел взрыв у кольцевой дороги в районе Аль-Тоуссия, позже второй в неустановленном районе. Информации о жертвах взрыва пока что не поступала, как и подробности происшествия.

Напомним, 4 февраля в Ракке четыре террориста-смертника устроили подрыв. Позднее агентство Reuters процитировало сообщение пресс-центра SDF, который признал, что террористы не совершали нападений в городе и причиной взрыва стала противопехотная мина, оставленная боевиками «Исламского государства»1. Никто из жителей города не пострадал.

Провинция Хама

На севере провинции отмечается интенсивная наземная расчистка территорий от брошенных опорных пунктов террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и боевиков «вооруженной оппозиции» в районе высот гор Шахшабу, по пути к высотам Джебель аз-Завия и к долине Аль-Габ. Как сообщает источник в сети Twitter (Ahaggar2019), бульдозеры сирийской армии срывают укрепления вооруженных группировок в рамках подготовки к новым наземным военным действиям сирийской армии. Ранее правительственная армия открыла огонь по укрепленным огневым точкам боевиков «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» у деревни Аз-Зияра.

1 Организация запрещена на территории РФ.