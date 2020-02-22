Дудчак предупредил об опасности ведения Турцией политики Османской империи в XXI веке

Воспоминания об Османской империи, которая расширяла свои границы путем ликвидации и уничтожения большой части местного населения захваченных территорий, не принесут ничего хорошего. Так прокомментировал политолог и экономист Александр Дудчак заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция по праву присутствует на ливийских землях.

Турция располагает двумя буровыми судами в прибрежной зоне Ливии и приобрела еще одно дополнительно, также в этом районе имеются несколько исследовательских сейсмических судов и фрегатов. На ливийской территории базируются военные самолеты Анкары. Об этом заявил в ходе торжественной церемонии открытия автомобильной трассы в Измире турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, подчеркнув, что Турция была в Ливии 500 лет назад и есть сейчас».

В разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) политолог, экономист Александр Дудчак напомнил, что турецкие власти уже действовали подобным образом на территории Сирии, где продолжается гражданский конфликт. Он добавил, что, пользуясь нестабильностью, Анкара пыталась получать прибыль за счет природных богатств, принадлежавших сирийскому народу, а теперь хочет реализовать то же в Ливии, совершенно не думая о проблемах местного населения.

«Это уже не является новостью, Турция продвигает свои интересы в Ливии, которые появились там благодаря действиям коллективного Запада, погрузившего эту страну в хаос и уничтожившего стабильное и процветающее государство. Турция ранее пыталась поживиться за счет Сирии, практически безвозмездно качая там нефть, теперь мы видим подобное в Ливии. Неспроста Турция выступает сейчас на стороне тех сил, которые изображали власть после свержения Муаммара Каддафи, так как Анкаре очень удобно сотрудничать с Правительством национального согласия, выкачивая ливийские ресурсы, оказывая взамен военную помощь Триполи. Естественно, с точки зрения международного права, вся эта деятельность Турции на территории Ливии является незаконной, а марионеточный режим Файеза Сарраджа только создает видимость правительства. Анкара просто пытается заработать на чужом горе. Турция всячески пытается узаконить грабеж ресурсов, вырученные деньги от продажи которых явно не распределяются с учетом интересов ливийского народа. Такие действия турецких властей никак не способствуют приходу мира в Ливию, это своего рода рейдерский захват целых отраслей», — объяснил эксперт.

По словам политического аналитика, Эрдоган не просто так заявил о присутствии ВВС Турции в Ливии, поскольку он намерен продолжать наращивать турецкое военное присутствие в североафриканском государстве. Александр Дудчак считает, что таким образом Анкара копирует стиль ведения внешней политики у США, являющихся союзником по Североатлантическому альянсу. Политолог напомнил, что это грубейшим образом нарушает нормы международного права и не должно оставаться без внимания общественности.

«Турция за счет своей боевой авиации усиливает свое военное присутствие в Ливии, подражая очень плохому примеру, показанному Соединенными Штатами. США действуют во всем мире исключительно исходя из своих коммерческих интересов, игнорируя интересы тех стран, где они пытаются устанавливать свои порядки. По сути, Соединенные Штаты разрушили всю систему международного права. Турки просто позволяют себе копировать деятельность союзника по НАТО на таком локальном уровне, научившись многому у своего старшего партнера, а именно вести дела совершенно по-хамски и наплевательски по отношению к суверенным государствам, которые не могут оказать достойного сопротивления. Таким способом Анкара не сможет никогда заслужить доверие и уважение соседей по региону», — высказал свое мнение политолог.

Кроме того, собеседник ФАН прокомментировал рассуждения турецкого лидера о былом величии Османской империи, подчеркнув нелепость иллюзий Эрдогана в XXI веке. Он полагает, что такие воспоминания о событиях, происходивших несколько столетий назад, могут иметь плачевные последствия в условиях современного государственно-территориального устройства.

«Эрдоган бредит воспоминаниями 500-летней давности, что опять же не красит Турцию. Когда-то турки с огнем и мечом прошли половину Европы, конечно, это была огромная империя, но это была оккупация с уничтожением огромной части местного населения. Так многие нации могут вспомнить, чего они когда-то захватывали, но такие воспоминания до добра не доведут. Это, в общем-то, путь в никуда. Воспоминания об Османской империи, которая расширяла свои границы путем ликвидации и уничтожения большой части местного населения захваченных территорий, не принесут ничего хорошего. Если турки хотят действовать таким же путем и решили, что этот опыт может пригодиться им в нынешнее время, это действительно может привести к серьезным конфликтам», — предупредил Александр Дудчак.

Ранее редакция ФАН сообщила о переброске на турецком военном корабле крупнокалиберных самоходных артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня для незаконных вооруженных бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Ряд экспертов высказались о том, что такая военная помощь террористическому режиму в Триполи со стороны Анкары может привести к гибели сотен мирных ливийских граждан и эскалации конфликта.