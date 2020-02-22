ЛНА призвала международное сообщество отреагировать на поставку турецких Kasirga в Ливию

Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари прокомментировал поставку вооружения и боеприпасов турецким кораблем.

«Ливийская национальная армия вновь фиксирует нарушение оружейного эмбарго со стороны Турции. На этот раз Анкара послала на подкрепление ПНС мощнейшую военную технику, которая способна стереть Триполи с лица земли — Kasirga, которую выгрузили в Мисурате, является самой дальнобойной РСЗО, имеющейся на вооружении Турции. Эрдоган в очередной раз показал, что ему нужна только ливийская земля — он готов истребить ливийцев, чтобы захватить страну», — заявил Мисмари.

لقد سجل #الجيش_الوطني_الليبي مرة أخرى انتهاكًا لحظر الأسلحة من قبل تركيا، التي أرسلت هذه المرة لتعزيز #حكومة_الصخيرات معدات عسكرية هائلة قادرة على مسح #طرابلس من على وجه الأرض. pic.twitter.com/DOeKsryC0K — أخبار ليبيا (@AkhbarLybia) February 22, 2020

Командование Ливийской национальной армии требует, чтобы международное сообщество обратило внимание на такой вопиющий факт вмешательства Турции во внутриливийский конфликт — по мнению Мисмари, таким образом официальная Анкара ставит под угрозу режим прекращения огня, демонстрируя сохранение тенденции к эскалации военно-политической ситуации в целях удовлетворения собственных интересов.

«Наша армия видит все действия турков — от правды не скрыться. Действия Турции демонстрируют, кто на самом деле хочет мира народу Ливии, а кто несёт смерть и разрушения», — отмечает спикер ЛНА.

В заключении Ахмад Мисмари заверил, что Ливийская национальная армия продолжает сохранять перемирие в отличие от боевиков Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, пользующихся поддержкой террористических группировок Триполи и Мисураты при вооруженной помощи со стороны Турции.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о прибытии в порт Мисураты турецкого боевого десантного судна. Источники в Мисурате сообщили, что на корабле находилось около 100 тонн оружия и различных боеприпасов. Кроме того, на сторону ПНС Ливии прибыло новое для Ливии вооружение чрезмерно разрушительной силы: четыре танка Leopard 1T, две РСЗО Т-300 Kasirga, 10 бронемашин ARMA и 10 машин ACV-15.

Вместе с оружием свидетели разгрузки военного борта рассказали о высадке порядка 700 бойцов. На данный момент известно, что прибывшее вчера судно все еще находится в порту Мисураты.