Захарова ответила на обвинения в «создании» Россией фейков о коронавирусе

Москва, 22 февраля. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала намеренной дезинформацией сообщения о якобы связи России с фейками о коронавирусе.

Ранее AFP со ссылкой на источник в Госдепе США сообщило, что в американском ведомстве считают, что существует множество аккаунтов в различных социальных сетях, якобы связанных с Россией, которые продвигают теорию о причастности Вашингтона к вспышке коронавируса в Китае, там самым пытаясь навредить имиджу США. По информации издания, Госдеп намерен бороться с аккаунтами, которые якобы создают фейки, сообщил телеканал «360». Как именно будет бороться американское ведомство с этим, не уточняется.

«Намеренная дезинформация», — заявила российский дипломат изданию «ПолитРоссия», комментируя обвинения в «создании» Россией фейков о коронавирусе.

Первые случаи заражения новым типом коронавируса были зафиксированы в конце прошлого года в китайском городе Ухань. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения превысило 76 тысяч, порядка 20 тысяч человек вылечились и были выписаны из больницы. Инфекция унесла жизни свыше двух тысяч человек, указал НСН.

Заболевшие, кроме Китая, есть еще в ряде стран мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, первые образцы вакцины против вируса будут готовы через полтора года.