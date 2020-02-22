Трамп разозлился из-за возвращения граждан США с коронавирусом без его согласия

Вашингтон, 22 февраля. Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на решение о возвращении зараженных коронавирусом американцев, не согласованное с ним. Об этом сообщила газета Washington Post.

По данным издания, Трампа уведомили о возвращении с круизного лайнера Diamond Princess только здоровых граждан США, при этом заболевшие и подозреваемые в заражении американцы должны были остаться в Японии.

Позже Госдепартамент и министерство здравоохранения решили вернуть 14 американцев с коронавирусом, не получив одобрения президента.

Трамп пришел в бешенство, когда узнал о решении постфактум, от того, что зараженные американцы вернулись на родину без его согласия.

Напомним, судно Diamond Princess с 5 февраля находится на карантине у берегов Японии. По последним данным более 600 человек, находящихся на борту, заражены коронавирусом, двое из них уже скончались. 19 февраля японские власти разрешили 500 здоровым пассажирам сойти на берег.

О появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после выявления первых случаев заражения в китайском городе Ухань. Первых заболевших объединяло отношение к рынку морепродуктов. Жертвами эпидемии уже стали более 2,3 тысячи человек. Медики полагают, что источником распространения вируса COVID-19 стали летучие мыши, которые являются элементом китайской кухни.