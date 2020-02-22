Затулин: Конституция без русских — это конституция, перевернутая с ног на голову. ФАН-ТВ

Константин Затулин — депутат Государственной Думы первого, четвертого, пятого и седьмого созывов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками. И он — политик, который продвигает идею защиты интересов русского большинства.

«Самое удивительное — это дискуссия «а кто, вообще, такие русские?». Никто не задается вопросом, кто такие адыги, евреи и татары. Человеку достаточно сказать, что он татарин. Но если ты русский — начинается бесконечный разговор: «Русские существуют или не существуют?». Это оскорбительно, в конце концов, для меня как для русского человека. Мои родители русские. Отец — Затулин Федор Иванович, мама — Федорова Вера Ивановна, из Ростовской области», — заявил депутат.

Константин Затулин — автор резонансного проекта внесения в Конституцию Российской Федерации двух поправок: об упоминании русских и о необходимости поддержания связи с соотечественниками. По словам депутата, в современной России проблема защиты русского большинства имеет и политическое, и национальное значение. Самоидентификация представителей русского этноса — лишь один из пунктов.

«Та же идея Карамзина: «потри русского — обнаружишь татарина» — не соответствует современным данным, генетическим исследованиям, которые показали, что между современными русскими и татарами существует генетическая разница. Почему мы, живя в России, должны стыдиться того, что мы русские?», — задается вопросом автор идеи.

Серьезной проблемой Затулин считает и притеснение русского населения в национальных республиках. Идеологическая депрессия, по его мнению, приводит и к вымиранию русского населения.

«Ведь та депрессия, которая существует, приводит к тому, что русский народ гораздо более быстрыми темпами умирает в этих самых традиционных областях, деревнях и так далее. Темпы посмотрите! Ведь мы начали терять население опять. У нас уже отрицательное сальдо не покрывается миграционным притоком. Как раз русские меньше всего рождаются и больше всего умирают», — обеспокоен народный избранник.

По словам депутата, необходимость закрепления самого факта существования русского народа в России созрела уже давно.

«Эта поправка носит выстраданный характер. Все эти годы я понимал, что это ненормально, что русский народ в Конституции не заявлен. Мы ведь не в претензии ни к татарам, ни к якутам, ни к чеченцам, ни к любому другому народу, проживающему на территории России, если его представитель, говоря: «да, я россиянин, я гражданин Российской Федерации», при этом считает нужным подчеркнуть: «Я татарин по происхождению, а я, допустим, якут». Почему же мы должны стесняться того, что мы русские, тем более в России? России без русских просто не может быть. Это я утверждаю. Надо переходить к воспитанию чувств. Надо отстаивать свою русскость, право не только на язык, но и на свою национальность. Никакой российский народ не сплотится, если не будет русского народа, это просто факт», — подытожил Константин Затулин.

Но при этом инициатор резонансных поправок вынужденно признает, у слов про русский народ шансов на появление в Конституции меньше, чем у фразы про соотечественников.

«Даже если бы у поправки про русский народ было меньше 50% шанса быть внесенной в Преамбулу, я бы все равно внес предложение о ней. Тем не менее, я более оптимистичен в отношении «соотечественников», — заявил автор инициативы.

Добавим, пресс-конференция «Русские в России и соотечественники за рубежом: о праве быть в Конституции» прошла в редакции ИД «Комсомольская правда» 20 февраля.