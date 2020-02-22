Пекин, 22 февраля. Китайские ученые выяснили, что новый тип коронавируса попал на рынок в Ухани извне: то есть «нулевой пациент» заразился в другом месте. Об этом говорится в заявлении сотрудников тропического ботанического сада при Китайской академии наук.

Ученые изучили геномные данные 93 образцов вируса и выяснили, что инфекция распространялась по трем маршрутам. По словам исследователей, «нулевой пациент» мог заразиться где-то в другом месте, а затем попасть на рынок в Ухани, где была благоприятная среда для распространения инфекции из-за несоблюдения санитарных норм.

Согласно выводам ученых, рынок «Хуанань» действительно не был первоисточником распространения нового типа коронавируса. В исследуемых образцах были следы старых гаплотипов H13 и H38 у пациентов из Шэньчжэня и Вашингтона. Это свидетельствует о том, что инфицированные могли заразиться во время визитов к родственникам еще в конце 2019 года. При этом важно, что эти галлотипы не были обнаружены в образцах пациентов в Ухани.

Профессор, востоковед Алексей Маслов ранее рассказал о реальном положении дел вокруг эпидемии коронавируса, пишет «Царьград». Он отметил, что заявления о трупах на улицах Китая являются самой настоящей ложью. На фоне вспышки коронавируса «Ридус» подготовил большой материал, в котором рассказал, что является правдой об инфекции, а что можно назвать выдумками СМИ.