Военный конвой ПНС Ливии с турецким оружием направился в Триполи

Мисурата, 22 февраля. Подконтрольные так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии СМИ опубликовали в Twitter фотографию грузовика, груженного военной техникой, с отсылкой к Турции.

«Звезда и месяц» — гласит подпись под фотографией, намекая на причастность Турции к вооружению сил триполитанского правительства.

الدقيق متوجه الي طرابلس

نجمة و هلال

. pic.twitter.com/a4RgKxyHPb — قلم ليبي - Libyan pen (@penlibya) February 22, 2020

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о прибытии в порт Мисураты турецкого боевого десантного судна, груженного новым оружием для ПНС Ливии. Согласно сообщениям источников в Мисурате, на корабле находилось около 100 тонн оружия и боеприпасов. Кроме того, в Мисурату прибыло принципиально новое для Ливии вооружение со страшной разрушительной силой — четыре танка Leopard 1T и две РСЗО Т-300 Kasirga.

Свидетели разгрузки военного борта также рассказали о высадке на берег Мисураты более 700 бойцов — известно, что прибывшее вчера судно все еще находится на территории порта, контролируемого ПНС Ливии.

Несмотря на взятые на себя Анкарой обязательства по недопущению любого иностранного вмешательства в ливийский конфликт, договоренности в Москве и Берлине, а также оружейное эмбарго ООН от 2011 года, турецкие власти продолжают поставлять джихадистов и оружие на сторону триполитанского правительства. Это дает возможность боевикам Файеза Сарраджа атаковать позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) с целью провокации.

Официальный спикер ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари ранее заявлял о соблюдении армией Хафтара режима прекращения огня, несмотря на огонь со стороны ПНС Ливии.