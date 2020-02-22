Более 50 человек заразились коронавирусом в Италии

Рим, 22 Февраля. Количество заболевших коронавирусом в Италии превысило отметку в 50 человек. Об этом на пресс-конференции заявил президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.

Отмечается, что в Ломбардии положительный результат на коронавирус зафиксирован в 39 случаях. Люди, сдававшие анализы, проживают в зоне к югу от города Лоди. Еще 12 человек, у которых нашли новый китайский вирус, проживают в соседней области Венето.

Региональные власти подтвердили эту информацию. 9 из 12 зараженных итальянцев являются жителями населенного пункта Во в провинции Падуя. Отмечается, что 22 февраля в больницу были доставлены восемь выходцев из Китая, которые постоянно проживают в городе. В местном медучреждении они сдают тест на коронавирус.

Асессор по вопросам здравоохранения Ломбардии Джулио Галлера заявила, что в области отсутствует ситуация пандемии и власти не видят оснований вводить особые меры по всему региону.