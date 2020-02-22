Пушков высмеял версию СНБО Украины о «подстрекателях» в Новых Санжарах

Москва, 22 февраля. Член Совета Федерации России Алексей Пушков высмеял версию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о «профессиональных подстрекателях» на протестах в Новых Санжарах.

Ранее Данилов заявил, что в беспорядках в полтавском поселке участвовали люди, которые не имеют никакого отношения к Новым Санжарам.

«Если на Полтавщине были «профессиональные подстрекатели», которые только и ждали момента, чтобы протестами встретить автобус с потенциально больными, это в корне меняет дело!» — написал российский сенатор в Twitter.

В этом случае, как считает Пушков, получается, что участники протестных акций являются «подстрекнутыми людьми», однако в это с трудом верится.

В четверг на Украину прилетел самолет с украинцами и иностранцами, эвакуированными из Китая, который является эпицентром распространения коронавируса, сообщила «Вечерняя Москва». Всего прибыли 72 человека: 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их всех, несмотря на ожесточенное сопротивление местных жителей, разместили в медцентре под Полтавой.

Позднее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что среди людей «кое-кто сознательно сеял панику», и подчеркнул, что речь идет об «известных вирусологах в спортивных костюмах», указал НСН.