Амбиции Эрдогана мешают Турции признать суверенитет Сирии над Идлибом

Турецкому руководству придется поумерить свои амбиции и признать суверенный статус Сирийской Арабской Республики (САР). Подробности в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Турции Хулуси Акаром, в ходе которого стороны смогли обсудить текущее положение дел в сирийской провинции Идлиб.

Согласно имеющейся информации, во время беседы Шойгу и Акара, главы военных ведомств обговорили возможности стабилизации обстановки в Идлибе. Также произошел обмен мнениями относительно ситуации в этом регионе.

Обратим внимание, что за последние несколько дней — это далеко не первый контакт российских и турецких представителей по идлибской проблеме. Вчера вопрос Идлиба поднимался в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Россия уверена, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. О чем говорил недавно и глава МИД России Сергей Лавров.

Идлибский вопрос

Текущие события на северо-западе Сирии свидетельствуют о стремительном обострении обстановки в Идлибской зоне деэскалации (ИЗД). Причиной деградации ситуации в Идлибе является хроническое невыполнение Турцией своих обязательств по сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года, который включает в себя необходимость разоружения и разделения боевиков в этой сирийской провинции.

Вместо желания стабилизировать ситуацию в Идлибе, Турция заинтересована лишь в сохранении своих марионеточных террористических подразделений, способных быть военно-политической силой Анкары в этом регионе.

При прямой поддержке Турции, террористы отказываются выполнять любые договоренности, в результате чего даже при соблюдении режима перемирия сирийскими властями регулярно происходили атаки боевиков по позициям Сирийской арабской армии (САА).

Марионетки Турции в Идлибе

Крупнейшей протурецкой группировкой боевиков, действующей в интересах Анкары в Идлибе, является альянс «Хайят Тахрир аш-Шам», в который вошли представители чуть ли не всех радикальных исламистских группировок. Среди них можно отметить запрещенную в России «Джебхат ан-Нусру»1 и выходцев из также запрещенного в РФ «Исламского государства»1.

Среди лояльных Турции группировок Идлиба стоит выделить также запрещенную в РФ «Исламскую партию Туркестана», группировку «Джейш аль-Изза» и связанный с запрещенной в России «Аль-Каидой»1 «оперативный штаб «Ва-Харид аль-Муминин».

За полтора года турецкая сторона так и не выполнила взятые на себя обязательства, и это не только создание демилитаризованной зоны, но и обеспечение разблокировки жизненно важных трасс М4 и М5. Не произошло и размежевание так называемой «умеренной» оппозиции от радикальных террористов.

Необходимо обратить внимание, что в создавшейся обстановке на северо-западе Сирии и при ее дальнейшей деградации, Россия может постановить перед Турцией вопрос о выходе из сочинского соглашения по причине нецелесообразности дальнейшего следования взятым Москвой на себя обязательствам.

Турецкая военная техника в руках террористов

Несмотря на заявления о стремлении к дипломатическим путям решения конфликтной ситуации в Идлибе, Анкара активно перебрасывает в зону деэскалации личный состав, вооружение и военную технику. Для недопущения продвижения сирийских войск западнее трассы М-5 турки развернули группировку своих войск, насчитывающую около 4,5 тысячи человек и более 350 танков и другой бронетехники.

Развернутые в Идлибской зоне деэскалации подразделения турецких вооруженных сил открыто оказывают помощь как подконтрольным боевикам «Сирийской национальной армии», так и радикальным бандформированиям, в том числе «Хайят Тахрир-аш-Шам».

Турецкие военные позволяют отрядам экстремистов занимать районы вблизи своих опорных пунктов, прикрывая их от ударов авиации и огня сирийской артиллерии. При этом значительная часть военной техники турецких вооруженных сил вскоре после попадания на сирийскую землю и вовсе передается боевикам «Хайят Тахрир-аш-Шам». Однако важно отметить, что на артиллерийских установках Турции остаются штатные расчеты турецких военнослужащих, которые поддерживают контратаки боевиков огнем своей артиллерии.

Сознательное обострение Анкарой ситуации в Идлибе

Всего с 9 января 2020 года, когда в Идлибской зоне был введен «режим тишины», российским Центром по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии было зафиксировано 1848 обстрелов позиций правительственных войск по данным на 21 февраля.

Все чаще фиксируются наличие у боевиков бронетехники турецкого производства, которая законно уничтожается подразделениями САА. Только за последнюю неделю правительственными войсками при отражении атак террористов уничтожено более 10 поставленных боевикам турецких танков и БМП.

Известно, что с 10 февраля атаки боевиков против правительственных войск активно поддерживались огнем турецких артиллерийских подразделений со стороны населенного пункта Тефтеназ. Также 11 февраля атаки «Хайят Тахрир-аш-Шам» велись под прикрытием огня танков вооруженных сил Турции со стороны населенного пункта Кминас. Подтверждает участие турецких военных уничтожение при отражении атаки боевиков сирийскими властями 14 февраля в районе населенного пункта Маарет ан-Нуман БМП «ACV-300ZMA».

20 февраля террористические бандформирования осуществили несколько атак с применением большого количества бронетанковой техники в районе Найраба со стороны населенного пункта Кминас. Поддерживали прорыв обороны сирийской армии турецкие вооруженные силы при помощи артиллерии. Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории, по просьбе сирийского командования самолетами Су-24 Воздушно-космических сил РФ был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов. Это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. Всего за время отражения атаки были уничтожены танк, 6 БМП и 5 пикапов с крупнокалиберным вооружением, принадлежащих боевикам.

Преступные методы поддержки радикальных исламистов

Особую обеспокоенность вызывают случаи снабжения Анкарой боевиков в Идлибске формой регулярных Вооруженных сил Турции. В дальнейшем, под видом турецких военнослужащих, в боевых действиях против правительственных войск участвуют уже боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и других террористических группировок.

Необходимо отметить и появившиеся случаи применения боевиками в Идлибске переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). В текущем месяце уже сбиты два вертолета сирийских ВВС и даже предпринята неудачная попытка поражения российского Су-24. Ранее подобного вооружения у боевиков в этом районе не было, но турецкие поставки изменили эту ситуацию. Регулярное применение радикальными исламистами ПЗРК ставит под вопрос безопасность полетов гражданской авиации в регионе. Безусловно, международное сообщество не должно оставлять подобные факты без внимания.

Ответ на агрессивные действия Турции и ее карманных боевиков

Желания обеспечить свое присутствие в Идлибе, Турция побуждает агрессию со стороны террористических группировок против сирийской армии. В результате неоднократных подобных действий, в середине января САА была вынуждена возобновить второй этап операции «Заря в Идлибе», желая обеспечить безопасность населения своей страны.

Необходимо отметить, что, несмотря на помощь боевикам со стороны Турции, позиции террористов в Идлибе за последние два месяца серьезно ослабли.

В результате успешного продвижения подразделений Сирийской арабской армии вглубь позиций террористов, с момента начала второго этапа военной операции 19 декабря 2019 года было освобождено более 2 тысяч квадратных километров территорий. Важным достижением правительственных сил стало обеспечение безопасного движения на трассе M5 «Хама-Алеппо», освобождение стратегических городов Маарет ан-Нуман и Серакиб в провинции Идлиб, а также полный контроль над вторым по важности сирийским городом – Алеппо – и его западными пригородами.

Анкаре пора осознать суверенитет Сирии

Федеральное агентство новостей (ФАН) обсудило готовность турецкого руководства дипломатически решать идлибский вопрос с экономистом, политологом Александром Дудчаком.

По мнению эксперта, Турции уже пора быть готовой вести нормальные переговоры по Идлибу, а также прекращать незаконную деятельность на территории суверенного государства, которая идет вразрез с международным правом и достигнутым договоренностям.

«Требования Турции, чтобы сирийцы ушли со своей земли в Идлибе, это вызывающая позиция. Анкара должна вернуться к здравому смыслу и прекратить сознательно нагнетать обстановку и провоцировать конфликт, который в свое время был практических закончен. Турции нужно действовать в рамках договоренностей, включая сочинские соглашения», — отмечает Дудчак.

Турецкая позиция по Идлибу сейчас слишком агрессивна и выходит за многие рамки. Безусловно, они хотят слишком многого и это связано, в том числе с громкими заявлениями лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана для собственного народа.

«Эрдоган наговорил много лишнего у себя на родине, давая невыполнимые обещания, особенно в отношении сирийской территории. Турецкому руководству стоило быть аккуратнее с подобными заявлениями. В текущей же ситуации Анкара хотела бы сохранить свое лицо, и Турция действительно может в каком-то смысле на это рассчитывать, однако для этого необходимо садиться за стол переговоров и искать компромисс», — говорит эксперт.

Сложность компромиссного решения

Сирия является суверенным государством, которое имеет полное право на оборону своих территорий, имеет право на выбор союзников и в ходе переговоров по Идлибу необходимо учитывать прежде всего мнение Дамаска, а не Турции. Поэтому для Анкары дипломатический вариант является не таким удобным, поскольку необходимы будут уступки.

«Президент, как и все руководство Турции, пытается добиться политических очков и повышения рейтингов внутри страны, но они должны заниматься этим не за счет жизней населения соседнего государства», — отмечает собеседник Федерального агентства новостей.

У Эрдогана сейчас просыпаются амбиции, но ему нужно быть реалистом, поскольку в противном случае круг политических интересов Турции начинает включать совсем уже далекие страны, считает Дудчак.

«Ему нужно исходить из реалий, не мечтать о том, чего не может быть. Свои амбиции Эрдогану следует реализовывать внутри собственного государства, но не за счет грабежей и уничтожения соседей», — говорит политолог.

Террористическая угроза в Идлибе является недопустимой

Как замечает Александр Дудчак, если террористы не сдаются и не хотят прекращать боевые действия, их обычно уничтожают. Наличие такой серьезной угрозы для безопасности целого региона не должно игнорироваться и проблему придется так или иначе решать.

«Постоянно терпеть такой источник угрозы, который действительно приносит много страданий сирийским гражданам, разрушений инфраструктуры и гибели людей, никто не будет. Конечно, если не будет никакого движения вперед, вопрос будет решаться по-другому, как это делается в военное время. Необходимо понимать, что усиление конфликта в Идлибе не даст никакой выгоды его зачинщикам, на которую они так рассчитывают», — заключает Дудчак.

1 Организация запрещена на территории РФ.