Баранец объяснил, как ужесточение экспортного режима со стороны США усилит позиции России

Москва, 22 февраля. Ужесточение экспортного режима в отношении РФ со стороны США только усилит позиции Москвы и оборонно-промышленного комплекса страны, заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

С 24 февраля 2020 года вступят в силу ограничения экспортного и реэкспортного характера в отношении военной продукции для России. Ограничения предполагают ужесточение экспортного режима для сферы ядерного нераспространения, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракетных систем.

В беседе с корреспондентом ФБА «Экономика сегодня» Виктор Баранец обратился к Соединенным Штатам с просьбой «не приобретать у России детали для своей военной промышленности». По его словам, в данном случае речь идет о заявлении корпорации Boeing, которая признала, что закупает одно из устройств для космического корабля Starliner именно в Российской Федерации.

«Это лишь подтверждает то, что Вашингтон не брезгует «подкармливать» свою промышленность в военном и космическом секторах советскими и российскими разработками», — заметил собеседник издания.

Также Баранец отметил, что США до сих пор приобретает у РФ одни из лучших российских двигателей РД-180 и РД-181, при этом «угрожая санкциями и не пытаясь уже около 30 лет придумать замену».