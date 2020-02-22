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Трамп пошутил по поводу слухов о поддержке Сандерса со стороны РФ

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Трамп пошутил по поводу слухов о поддержке Сандерса со стороны РФ

Вашингтон, 22 февраля. Президент США Дональд Трамп в ироничной манере отреагировал на слухи о том, что РФ поддерживает возможного кандидата на пост главы государства от Демократической партии Берни Сандерса.

На своей странице в Twitter Трамп пошутил по поводу публикаций СМИ о якобы новом вмешательстве Кремля в американские выборы.

«Будьте осторожны с Россией, Россией, Россией. Согласно коррумпированному политику Адаму «изворотливому» Шиффу, они проталкивают сумасшедшего Берни Сандерса к победе. Голосуйте!» — заявил президент США.

Об интересе России к фигуре Сандерса сообщала газета Washington Post, сам политик опроверг эти заявления. В материале The New York Times говорилось о том, что Россия якобы вмешивается в праймериз демократов, чтобы Трамп переизбрался на пост президента. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикации СМИ о вмешательстве Москвы в выборный процесс США «параноидальными». При этом он заметил, что со временем таких сообщений будет все больше.

Дональд Трамп озвучил причины появления в американских СМИ фейков о «поддержке» со стороны России. По его словам, на самом деле «бездельники» из Демократической партии просто не хотят, чтобы Сандерс стал кандидатом, поэтому публично распространяют дезинформацию, передавало Федеральное агентство новостей.

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Источник: РИА Новости
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