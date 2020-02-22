Трамп пошутил по поводу слухов о поддержке Сандерса со стороны РФ

Вашингтон, 22 февраля. Президент США Дональд Трамп в ироничной манере отреагировал на слухи о том, что РФ поддерживает возможного кандидата на пост главы государства от Демократической партии Берни Сандерса.

На своей странице в Twitter Трамп пошутил по поводу публикаций СМИ о якобы новом вмешательстве Кремля в американские выборы.

«Будьте осторожны с Россией, Россией, Россией. Согласно коррумпированному политику Адаму «изворотливому» Шиффу, они проталкивают сумасшедшего Берни Сандерса к победе. Голосуйте!» — заявил президент США.

Democrats in the Great State of Nevada (Which, because of the Economy, Jobs, the Military & Vets, I will win in November), be careful of Russia, Russia, Russia. According to Corrupt politician Adam “Shifty” Schiff, they are pushing for Crazy Bernie Sanders to win. Vote! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2020

Об интересе России к фигуре Сандерса сообщала газета Washington Post, сам политик опроверг эти заявления. В материале The New York Times говорилось о том, что Россия якобы вмешивается в праймериз демократов, чтобы Трамп переизбрался на пост президента.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикации СМИ о вмешательстве Москвы в выборный процесс США «параноидальными». При этом он заметил, что со временем таких сообщений будет все больше.

Дональд Трамп озвучил причины появления в американских СМИ фейков о «поддержке» со стороны России. По его словам, на самом деле «бездельники» из Демократической партии просто не хотят, чтобы Сандерс стал кандидатом, поэтому публично распространяют дезинформацию, передавало Федеральное агентство новостей.