Эрдоган объяснил вторжение в Сирию «национальными интересами Турции»

Анкара определила план своих действий в Идлибе после телефонных переговоров с лидерами России, Германии и Франции, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Измире. По словам Эрдогана, турецкая агрессия в Сирии — «не авантюра, а требование национальных интересов страны», передает турецкое агентство Anadolu. Об угрозе новой эскалации в Идлибе читайте в материале Федерального агентства новостей.

Жесткая телефонная дипломатия

«После переговоров с Путиным, Макроном и Меркель по итогам всесторонней оценки ситуации была определена дорожная карта действий по Идлибу», — объявил Эрдоган.

Телефонные переговоры Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным прошли в пятницу — до них были две встречи военных делегаций Турции и РФ в Анкаре и Москве. Переговоры проходили на фоне нарастающей эскалации в Идлибе, были, вероятно, непростыми и не дали результата.

«Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок. Акцентирована необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», — сухо констатирует пресс-служба Кремля.

В ответ Эрдоган заявил, что Дамаск «следует сдерживать, чтобы не допустить продолжения гуманитарного кризиса в Идлибе», сообщает турецкая газета Yeni Safak.

Цена для Турции

В Измире Эрдоган объявил, что вмешательство Турции в Идлибе и Ливии «не является случайным».

«Политика Турции в Сирии и Ливии — не случайный авантюризм, она обусловлена ее национальными интересами. Мы намерены предпринять более решительные действия», — объявил президент Турции.

Эрдоган считает, что «если Турция попытается избежать борьбы сегодня в Идлибе и в Ливии, то и Турция, и весь Средиземноморский регион в целом заплатят куда большую цену в будущем». Тогда Турции придется пожинать плоды своей нерешительности, заявил он.

Заявления Эрдогана прозвучали вскоре после телефонных переговоров между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и его турецким коллегой Хулуси Акаром.

Крайняя степень эскалации

20 февраля Идлиб оказался в шаге от крупномасштабной войны — террористы из «Хайят Тахрир аш-Шам» при поддержке турецкой артиллерии совершили нападение на Сирийскую арабскую армию в населенном пункте Найраб. Нападение боевиков сопровождалось интенсивным «информационным обстрелом» с турецкой стороны — протурецкие медиаресурсы успели объявить о «начале широкомасштабного наступления в Идлибе», «разгроме сирийских войск» и «скором вытеснении САА за пределы зоны деэскалации».

???????????????? Hace unas horas ha comenzado una nueva ofensiva rebelde en Idlib este contra el Ejercito Árabe Sirio (SAA). La operación tiene como objetivo recapturar la localidad de Nairab y está respaldada por artillería y vehículos turcos. pic.twitter.com/YSxhiF7BFe — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) February 20, 2020

Ничего этого не случилось — террористы на поставленных Турцией танках атаковали Найраб, потеряли несколько боевых машин в бою, после чего по ним нанесли удар ВКС РФ и боевики бежали. Найраб, который якобы был «захвачен», остался под контролем САА. При этом турецкая артиллерия обстреляла поселок, убив нескольких мирных жителей.

Линия фронта на территории провинций Идлиб и Алеппо осталась неизменной — однако теперь в Идлибе находится огромное количество боевой техники, а военнослужащие турецкой армии перемешаны с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир». За минувшие недели Анкара вопреки всем международным нормам передала террористам большое количество вооружения, в том числе зенитно-ракетные комплексы — в результате погибли два вертолета САА.

Rebel's video of clashes from Nairab axis pic.twitter.com/fpFbiVO5Yy — Lucifuge Rofocale (@rofoca_lucifuge) February 21, 2020

Турция превратила Идлиб в пороховую бочку

Ситуация в Идлибе стала крайне взрывоопасной из-за того, что Турция так и не выполнила свои обязательства по сочинским соглашениям: если бы Анкара, как обещала еще в сентябре 2018 года, смогла разоружить террористов, идлибская зона деэскалации осталась бы под контролем протурецких сил.

Однако постоянные нападения террористов вынудили САА нанести ответный удар: всего за месяц армии Сирии удалось полностью освободить стратегическую трассу М5 Хама — Алеппо. Сегодня министерство транспорта в Дамаске объявило восстановлении регулярного гражданского сообщения по одному из важнейших маршрутов на Ближнем Востоке.

Логика Эрдогана непонятна

Мотивы действий руководства в Анкаре во главе с Эрдоганом трудно объяснить: преследуя узкополитические интересы, глава государства загнал Турцию в серьезнейший конфликт с партнерами по сирийскому урегулированию. НАТО не намерено поддерживать Эрдогана, который ведет войну на чужой территории, и тем более против «жизненных интересов» Турции на чужой земле выступают Россия и Иран.

«Я не понимаю Турцию и ее руководство, логику их действий, — признался в разговоре с ФАН член оборонного комитета Совфеда РФ Франц Клицевич. — Можно вспомнить провокацию с нашим Су-24 — мы по их же просьбе пошли навстречу, понимая, что есть здравый смысл, что плохой мир всегда лучше войны [но это обернулось нынешней эскалацией]. Даже США заявили недавно, что не поддерживают действия Турции — это уже само по себе говорит, что Эрдоган перешел некую черту. Его действия в Ливии и Сирии требуют очень серьезного обсуждения. Турция привела ситуацию к тому, что готовы начаться боевые действия между двумя странами. Последние два дня — это уже открытые боевые действия между армией Турции и Сирией — в нарушение всех международных договоренностей, договоренностей с Россией, любых соглашений».

Его коллега, сенатор Владимир Джабаров, подчеркнул, что позиция Турции не может повлиять на борьбу с терроризмом.

«К сожалению, позиция Турции, видимо, не вполне ясна нам — это территория другого государства и суверенитет над этой территорией должен в итоге быть возвращен Дамаску. У каждой стороны свои интересы, однако ситуация должна быть разрешена мирным путем. А террористы — в любом случае должны быть уничтожены», — подчеркнул сенатор.

Потенциал для обострения

Очевидно, что ситуация вокруг Идлиба накаляется и силы САА приведены в полную боевую готовность. Командование САА объявило, что любой объект, который нарушит воздушное пространство Сирии, будет рассматриваться как вражеская цель.

Между тем Эрдоган заявил, что намерен 5 марта провести четырехсторонние переговоры с участием президента РФ Владимира Путина, германского канцлера Ангелы Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона. Однако до этого момента может произойти многое — потенциал для обострения далеко не исчерпан.