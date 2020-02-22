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Эрдоган объяснил вторжение в Сирию «национальными интересами Турции»

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Эрдоган объяснил вторжение в Сирию «национальными интересами Турции»

Анкара определила план своих действий в Идлибе после телефонных переговоров с лидерами России, Германии и Франции, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Измире. По словам Эрдогана, турецкая агрессия в Сирии — «не авантюра, а требование национальных интересов страны», передает турецкое агентство Anadolu. Об угрозе новой эскалации в Идлибе читайте в материале Федерального агентства новостей.

Жесткая телефонная дипломатия

«После переговоров с Путиным, Макроном и Меркель по итогам всесторонней оценки ситуации была определена дорожная карта действий по Идлибу», — объявил Эрдоган.

Телефонные переговоры Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным прошли в пятницу — до них были две встречи военных делегаций Турции и РФ в Анкаре и Москве. Переговоры проходили на фоне нарастающей эскалации в Идлибе, были, вероятно, непростыми и не дали результата.

Эрдоган объяснил вторжение в Сирию «национальными интересами Турции»

«Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок. Акцентирована необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», — сухо констатирует пресс-служба Кремля.

В ответ Эрдоган заявил, что Дамаск «следует сдерживать, чтобы не допустить продолжения гуманитарного кризиса в Идлибе», сообщает турецкая газета Yeni Safak.

Цена для Турции

В Измире Эрдоган объявил, что вмешательство Турции в Идлибе и Ливии «не является случайным».

Эрдоган объяснил вторжение в Сирию «национальными интересами Турции»

«Политика Турции в Сирии и Ливии — не случайный авантюризм, она обусловлена ее национальными интересами. Мы намерены предпринять более решительные действия», — объявил президент Турции.

Эрдоган считает, что «если Турция попытается избежать борьбы сегодня в Идлибе и в Ливии, то и Турция, и весь Средиземноморский регион в целом заплатят куда большую цену в будущем». Тогда Турции придется пожинать плоды своей нерешительности, заявил он.

Эрдоган объяснил вторжение в Сирию «национальными интересами Турции»

Заявления Эрдогана прозвучали вскоре после телефонных переговоров между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и его турецким коллегой Хулуси Акаром.

Крайняя степень эскалации

20 февраля Идлиб оказался в шаге от крупномасштабной войны — террористы из «Хайят Тахрир аш-Шам» при поддержке турецкой артиллерии совершили нападение на Сирийскую арабскую армию в населенном пункте Найраб. Нападение боевиков сопровождалось интенсивным «информационным обстрелом» с турецкой стороны — протурецкие медиаресурсы успели объявить о «начале широкомасштабного наступления в Идлибе», «разгроме сирийских войск» и «скором вытеснении САА за пределы зоны деэскалации».

Ничего этого не случилось — террористы на поставленных Турцией танках атаковали Найраб, потеряли несколько боевых машин в бою, после чего по ним нанесли удар ВКС РФ и боевики бежали. Найраб, который якобы был «захвачен», остался под контролем САА. При этом турецкая артиллерия обстреляла поселок, убив нескольких мирных жителей.

Линия фронта на территории провинций Идлиб и Алеппо осталась неизменной — однако теперь в Идлибе находится огромное количество боевой техники, а военнослужащие турецкой армии перемешаны с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир». За минувшие недели Анкара вопреки всем международным нормам передала террористам большое количество вооружения, в том числе зенитно-ракетные комплексы — в результате погибли два вертолета САА.

Турция превратила Идлиб в пороховую бочку

Ситуация в Идлибе стала крайне взрывоопасной из-за того, что Турция так и не выполнила свои обязательства по сочинским соглашениям: если бы Анкара, как обещала еще в сентябре 2018 года, смогла разоружить террористов, идлибская зона деэскалации осталась бы под контролем протурецких сил.

Эрдоган объяснил вторжение в Сирию «национальными интересами Турции»

Однако постоянные нападения террористов вынудили САА нанести ответный удар: всего за месяц армии Сирии удалось полностью освободить стратегическую трассу М5 Хама — Алеппо. Сегодня министерство транспорта в Дамаске объявило восстановлении регулярного гражданского сообщения по одному из важнейших маршрутов на Ближнем Востоке.

Логика Эрдогана непонятна

Мотивы действий руководства в Анкаре во главе с Эрдоганом трудно объяснить: преследуя узкополитические интересы, глава государства загнал Турцию в серьезнейший конфликт с партнерами по сирийскому урегулированию. НАТО не намерено поддерживать Эрдогана, который ведет войну на чужой территории, и тем более против «жизненных интересов» Турции на чужой земле выступают Россия и Иран.

«Я не понимаю Турцию и ее руководство, логику их действий, — признался в разговоре с ФАН член оборонного комитета Совфеда РФ Франц Клицевич. — Можно вспомнить провокацию с нашим Су-24 — мы по их же просьбе пошли навстречу, понимая, что есть здравый смысл, что плохой мир всегда лучше войны [но это обернулось нынешней эскалацией].

Даже США заявили недавно, что не поддерживают действия Турции — это уже само по себе говорит, что Эрдоган перешел некую черту. Его действия в Ливии и Сирии требуют очень серьезного обсуждения. Турция привела ситуацию к тому, что готовы начаться боевые действия между двумя странами. Последние два дня — это уже открытые боевые действия между армией Турции и Сирией — в нарушение всех международных договоренностей, договоренностей с Россией, любых соглашений».

Эрдоган объяснил вторжение в Сирию «национальными интересами Турции»

Его коллега, сенатор Владимир Джабаров, подчеркнул, что позиция Турции не может повлиять на борьбу с терроризмом.

«К сожалению, позиция Турции, видимо, не вполне ясна нам — это территория другого государства и суверенитет над этой территорией должен в итоге быть возвращен Дамаску. У каждой стороны свои интересы, однако ситуация должна быть разрешена мирным путем. А террористы — в любом случае должны быть уничтожены», — подчеркнул сенатор.

Потенциал для обострения

Очевидно, что ситуация вокруг Идлиба накаляется и силы САА приведены в полную боевую готовность. Командование САА объявило, что любой объект, который нарушит воздушное пространство Сирии, будет рассматриваться как вражеская цель.

Эрдоган объяснил вторжение в Сирию «национальными интересами Турции»

Между тем Эрдоган заявил, что намерен 5 марта провести четырехсторонние переговоры с участием президента РФ Владимира Путина, германского канцлера Ангелы Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона. Однако до этого момента может произойти многое — потенциал для обострения далеко не исчерпан.

«Скорее всего, в ближайшие дни Турция будет стараться максимально активизировать террористические группировки в Идлибе, — считает политолог Иван Аркатов. — Они постараются создать поводы, чтобы ввести дополнительные силы турецкой армии. Сирия и Россия, уверен, будут активно мешать этим неадекватным действиям — так, как это происходило в минувшие дни».

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