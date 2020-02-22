Эрдоган назвал дату встречи с Путиным, Макроном и Меркель для обсуждения Идлиба

Анкара, 22 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести встречу с российским и французским коллегами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с немецким канцлером Ангелой Меркель 5 марта для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе. О своих планах глава турецкого государства объявил в Измире во время выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV.

По его словам, тема Идлиба такая же важная, как это ранее было с Африном и территориями, где турецкие силы проводили операцию «Источник мира».

«По этой теме я вчера высказал нашу решимость господину Путину, а также Меркель и Макрону. Я встречусь 5 марта с Путиным, Макроном и Меркель, и мы вновь обсудим эту тему», — сказал турецкий лидер.

В пятницу президенты России и Турции провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули, в частности, тему Идлиба. Глава российского государства выразил Эрдогану обеспокоенность агрессивными действиями экстремистов в Идлибе.

Ранее Макрон и Меркель заявили, что надеются провести встречу с главами РФ и Турции для обсуждения Идлиба.