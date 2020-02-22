Минобороны Турции подтвердило гибель еще одного военнослужащего в Идлибе

Анкара, 22 февраля. Минобороны Турции подтвердило данные о гибели еще одного турецкого военного в сирийской провинции Идлиб. Изначально информация была опубликована в официальном Twitter-аккаунте турецкого региона Газиантеп.

В военном ведомстве пояснили, что солдат был убит во время танковой атаки правительственных войск Сирии. После получения ранения военнослужащего эвакуировали с поля боя, но по дороге в госпиталь он скончался.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Анкаре не удалось осуществить ряд обязательных мер в сирийском Идлибе. По его словам, Турция не отделила вооруженную оппозицию, готовую к политическому диалогу с Дамаском, от террористических формирований.

Об этом в частности говорилось в российско-турецком меморандуме, изданном 21 сентября 2018 года по результатам встречи президентов стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Договоренности предполагали сохранение военного присутствия Турции в Идлибе при условии вывода из региона всех экстремистских формирований до 15 октября 2018 года. Кроме того, предусматривалось совместное российско-турецкое патрулирование в Идлибской зоне деэскалации.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. В ходе беседы стороны обменялись мнениями по обстановке в Сирии, передавало Федеральное агентство новостей.